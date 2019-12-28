Yeni Bruma Jesse Sekidika | Galatasaray transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Bruma Jesse Sekidika | Galatasaray transfer haberleri - Son Dakika Spor

Yeni Bruma Jesse Sekidika | Galatasaray transfer haberleri

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, ocak ayında Eskişehirsporlu Jesse Sekidika'yı renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.

Yeni Bruma Jesse Sekidika | Galatasaray transfer haberleri, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, ocak ayında Eskişehirsporlu Jesse Sekidika'yı renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.


Onyekuru, Rodrigues, Bruma gibi süratli ve adam eksiltebilen futbolcuları tercih eden ve basamak atlatan teknik direktör Fatih Terim de Sekidika ismine onay verdi. "Futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız" diyen tecrübeli teknik adam transfer şartlarını da öğrendikten sonra Nijeryalı için bir an önce harekete geçilmesini istedi. Yönetim de hem yaşı, hem yeteneği, hem de uygun maliyeti nedeniyle Sekidika'ya imza attırmak için mesai harcamaya başladı.


Eskişehir'e 650 bin TL'lik teklif


Eskişehir ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jesse Sekidika'nın 70 bin Euro alacağı ödenmediği için resmi başvurularını yaparak fesih hakkına sahip olduğu ancak bu hakkını henüz devreye sokmadığı belirtildi. Eskişehirspor'dan ayrılık kararı alan ve şu an Nijerya'da bulunan Sekidika'nın 6 hafta önce sözleşme fesih hakkı kazandığı ortaya çıktı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Göztepe'nin de 23 yaşındaki kanat oyuncusunu istediği ve ilgilendiği öğrenilirken Sarı kırmızılılar Eskişehirspor'a 100 bin Euro yani 650 bin TL teklif etti. Ayrıca Sekidika'ya da sözleşme önerilirken, 23 yaşındaki oyuncunun yanıtı bekleniyor.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Galatasaray, Ali Naci, Bruma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz
Ronaldo'dan yıllar sonra gelen G.Saray itirafı! Çok konuşulacak Genoa, Sinan Gümüş'ü satış listesine koydu Arda Turan, G.Saray'a gitmek için Barcelona'yı da ikna etti

Son Dakika Haberleri
15:08 Samsunsporlu İbrahim Halil Çolak: Buraya şampiyonluk için geldim - Son Dakika Spor
15:02 Türkiye Voleybol Federasyonu hakem ara semineri başladı - Son Dakika Spor
15:01 İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri - Son Dakika Spor
14:44 Arda Turan, G.Saray'a gitmek için Barcelona'yı da ikna etti - Son Dakika Spor
14:37 Isparta Halıkent Ortaokullu minikler futbolda şampiyon oldu - Son Dakika Spor
12:40 Beşiktaş Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 15:15:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Bruma Jesse Sekidika | Galatasaray transfer haberleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]