Yeni Bruma Jesse Sekidika | Galatasaray transfer haberleri

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, ocak ayında Eskişehirsporlu Jesse Sekidika'yı renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.



Onyekuru, Rodrigues, Bruma gibi süratli ve adam eksiltebilen futbolcuları tercih eden ve basamak atlatan teknik direktör Fatih Terim de Sekidika ismine onay verdi. "Futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapmalıyız" diyen tecrübeli teknik adam transfer şartlarını da öğrendikten sonra Nijeryalı için bir an önce harekete geçilmesini istedi. Yönetim de hem yaşı, hem yeteneği, hem de uygun maliyeti nedeniyle Sekidika'ya imza attırmak için mesai harcamaya başladı.



Eskişehir'e 650 bin TL'lik teklif



Eskişehir ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jesse Sekidika'nın 70 bin Euro alacağı ödenmediği için resmi başvurularını yaparak fesih hakkına sahip olduğu ancak bu hakkını henüz devreye sokmadığı belirtildi. Eskişehirspor'dan ayrılık kararı alan ve şu an Nijerya'da bulunan Sekidika'nın 6 hafta önce sözleşme fesih hakkı kazandığı ortaya çıktı. Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Göztepe'nin de 23 yaşındaki kanat oyuncusunu istediği ve ilgilendiği öğrenilirken Sarı kırmızılılar Eskişehirspor'a 100 bin Euro yani 650 bin TL teklif etti. Ayrıca Sekidika'ya da sözleşme önerilirken, 23 yaşındaki oyuncunun yanıtı bekleniyor.



Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...



Content Video - MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleri



