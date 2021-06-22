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Yeni Buca Stadyumu yenileniyor - Son Dakika

Yeni Buca Stadyumu yenileniyor

22.06.2021 12:44
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor, System.String[]

Misli.com 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor 1928, iç saha maçlarını oynadığı Yeni Buca Stadı'nı yenileme kararı aldı.

Misli.com 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor 1928, iç saha maçlarını oynadığı Yeni Buca Stadı'nı yenileme kararı aldı. İlk olarak 18 Ocak 2009'da oynanan Bucaspor- Çorumspor maçıyla kapılarını açan, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'e yükseldiği 2011'de ilave balkon tribünü yapımıyla modernize edilerek kapasitesi artırılan Yeni Buca Stadı, bakımsızlık nedeniyle son dönemdeki haliyle camiayı üzdü. Statta tribün ve yedek kulübesindeki koltukların söküldüğü, kapalı alanlarda birçok yerine sprey boyayla boyanıp zarar verildiği görüldü. Sarı-lacivertli yönetim stattaki çimler, tribün koltukları, localar gibi alanların yeni sezona hazırlanması için düğmeye bastı.

Kulüp Başkanı Cihan Aktaş, 12 milyon TL'lik bir harcama yapılacağını belirterek, "Stadın yeni sezona yetiştirilmesi için çalışmaları sıklaştırdık. Yeni Buca Stadı'nın çehresini yenileyip önümüzdeki sezona stadyum anlamında da iddialı bir giriş yapmak istiyoruz. Yıkım kararı olan yerleri yıkıp yeniden yapımına başlayacağız. A Tribünü'nün üstündeki çatı komple yeniden yapılacak. Bu yapı betonarme olacak. Localarımızı da yine buraya koyacağız. A Tribinü, B ve C Tribünü gibi uzay çatıya sahip olacak. Ayrıca protokol tribünü yenilenecek" dedi.

ÇİMLER YENİLENECEK"Tüm çimleri kaldırıp drenajları yeniliyoruz" diyen Başkan Aktaş, " Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurallarına uygun olacak şekilde projemizi hayata geçireceğiz. Çalışmalarımızı yeni sezona yetiştirme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. Yeni sezona kendi statlarında merhaba demek istediklerini belirten Aktaş, "İşin yapı kısmı sorunsuz bir şekilde hallolacak. Fakat çimlerin durumu ne olur, bilmiyoruz. Yeni sezonun 1 veya 2 haftası maçlarımızı başka sahalarda yapmak zorunda kalabiliriz. Öyle olmaması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz" şeklinde konuştu. ÜST LİGLERE HAZIRLIK

Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, "Bizim hedefimiz her sene bir üst lig. Bunun için mabedimiz yeni ve bakımlı olmalı. Geçen sene maçlarımızı Yeni Buca Stadı'nda oynamak adına TFF ile sıcak temaslar kurduk. Çünkü eksikler vardı. Bu sezon benzer sorunları yaşamamak için stadımıza bakım yapıyoruz. Her şey daha güçlü ve ayağı yere sağlam basan Bucaspor 1928'i inşa etmek için" yorumu yaptı.


- İzmir
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor
Yeni Buca Stadyumu yenileniyor

Spor Toto Süper Lig, Çorumspor, Bucaspor, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yeni Buca Stadyumu yenileniyor - Son Dakika Spor


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