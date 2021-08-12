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Yeni Buğday Pazarı ve Şire Pazarı'nda incelemelerde bulunuldu - Son Dakika

Yeni Buğday Pazarı ve Şire Pazarı'nda incelemelerde bulunuldu

12.08.2021 14:40
Yeni Buğday Pazarı ve Şire Pazarı'nda incelemelerde bulunuldu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte temel kazı inşaatına başlanan yeni Buğday Pazarı ve Şire Pazarı alanında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisi sırasında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, yapılan yatırım ve hizmetler ile artık çevreyolunun altı ve üstü diye bir kavramın kalmadığını söyledi.

Yapılan inceleme gezisinde Buğday Pazarı inşaatı ile ilgili bilgiler veren Fen İşleri Daire BaşkanıCevdet Sarıtaş, "Şire Pazarı, Buğday Pazarı ve karşılama merkezi olarak toplam 240 bin m2'lik alan üzerine 150 bin m2 kapalı alan olmak üzere inşaat alanımız mevcut. Alanımızda, Buğday Pazarıyla ilgili 122 adet dükkânımız, 470 adet Şire Pazarıyla ilgili dükkânlarımız var" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ise, "300 bin m2 alanda 60 bin m2 Buğday Pazarı, 175 bin m2' de Şire Pazarı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla hem Şire Pazarı hem de Buğday Pazarı esnaflarımızla birlikte uzun görüşmelerle gerekli tüm analizlerimizi yaptık. Esnafımızla, satıcımızla, çalışanlarla herkesle ayrı ayrı görüştükten sonra tüm kesimlerin ihtiyacını karşılayacak ve uzun süre, yani yaklaşık bir asır Malatya'ya hem sanatsal hem de ticari olarak vatandaşlarımızın ihtiyacını görecek bir merkez olarak planlanarak çalışmalara başlandı. Şu anda da Buğday Pazarımızın ilk temel kazı çalışmalarını yapıyoruz" şeklinde bilgiler verdi.

Yapılan yatırımlardan dolayı mahalle olarak heyecanlı olduklarını söyleyen Yaka Mahalle Muhtarı Sait Tan, "Yaka mahallemize yapılan çalışmalardan dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi ve Lisanslı Kuru Kayısı Deposu yapılıyor. Gerçekten çok büyük yatırımlar mahallemize geldi. Türkiye'ye örnek olacak şehrimiz ve başkanımız var. Yapılan yatırımlardan dolayı gerçekten çok heyecanlıyız. Başkanımıza canı gönülden şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar böyle bir hizmet görmedik ve hizmetler üst düzeyde. Malatya örnek bir şehirdir, başkanımızda örnek bir başkandır" dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır'da, " Yaka mahallesiyle Hoca Ahmet Yesevi mahallesinin sınırları içerisinde bulunan Şire Pazarı ve Buğday Pazarının yapılmasında emeği geçen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yatırımlarla birlikte bölgenin canlanmasıyla Yeşiltepe'nin güzel hizmetler alacağına inanıyorum. Bu hizmetlerin devamını mahallemizde de bekliyor ve olacağına inanıyoruz. Malatya adına, Yeşiltepe adına yapılan hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da yaptığı konuşmada, "Uzun zamandır Malatya'nın en önemli ihtiyaçlarının başında gelen yeni bir Buğday Pazarı ve Şire Pazarının inşaat alanında çalışmaları inceledik. Özellikle Malatya'nın en önemli ihtiyaçlarının başında gelen her iki eserden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sayın Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci'ye teşekkür ediyoruz. Şire Pazarı ve Buğday Pazarının en önemli paydaşlarından biri olan Malatya Ticaret Borsası olarak Malatya'da yapılan iki inşaatın da Malatya için ne kadar önemli ihtiyaçlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında en önemlisi proje alanının ulaşım lokasyonu açısından da, Malatya'nın alt merkezlerinin gelişimi açısından da önemli bir noktada. Önemli iki eser bölgeyi de çok farklı bir noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Sayın Başkanımız iki eserin dışında bölgede Kuru Kayısı Lisanslı Depo alanını da inşa ediyor. Bütüncül olarak baktığımızda bölgede kayısı ile ilgili fidancı arkadaşlarımızın hizmet vereceği alanda ciddi bir çalışmada söz konusu. Bölge hizmet gurupları açısından çok önemli bir noktaya dönüşüyor. Yeni bir Buğday Pazarı ve dünya kuru kayısı başkenti olan Malatya'da ekonomik olarak kayısının ulaşması gereken noktaya gelmesi için hep birlikte çaba gösterirken bir taraftan da ürünün alışverişin gerçekleştiği alanında fiziki olarak ciddi anlamda en iyi noktaya gelebilmesi için yoğun bir gayret var. Hem üreticilerimiz hem de üyelerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz ise, "Büyükşehir Belediyemizin Malatya'mızda yapmış olduğu yatırımları gezmeye devam ediyoruz. Şire Pazarı ve Buğday Pazarı inşaat alanında yapılan çalışmaları inceledik. İlimizin sebze ve meyve halinin ve kuru kayısı lisanslı depomuzun bulunduğu alanda iki önemli tesisi yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bölge Malatya'nın alt merkezi olacak ve geçmişten gelen çevre yolunun altına yatırım gelmiyor algısı da bitmiş olacak. Yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,Buğday Pazarı, Şire Pazarı, Fidancılar Sitesi ve Lisanslı Kuru Kayısı Deposunun yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz Malatya'yı değerlendirirken özellikle çevre yolunun altı diye bir kavram vardı. Şuanda bütün yatırımlar çevre yolunun altına yapılıyor. Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi, Adalet Sarayı, Ekmek Fabrikası, Yemek Fabrikası, 5 bin kişilik spor salonu, jimnastik salonu, fuarcılık merkezi, özel harekât merkezi, gençlik karşılama merkezi ve daha birçok yatırımlar çevre yolunun altına yapılıyor. Dolayısıyla çevre yolunun altı ve üstü kavramı ortadan kaldırıldı. Diğer taraftan Malatya, tarihinin en büyük hizmetlerini alıyor. Tabiri caizse kuruluşundan buyana yapılan hizmetleri katlayarak geliyor. Sadece Şire Pazarı ve Buğday Pazarı alanında yapılan yatırım 1 milyarın üzerinde bir rakama tekâmül ediyor. Biz Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlamak için çıktığımız bu yolda desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz.

Buğday Pazarının Malatya anlamında önemli bir yeri var, Şire Pazarında olduğu gibi. Biz kayısının başkenti Malatya deriz. Buğdayın ve buğday ürünlerinin gıdasal anlamda kullanmanın başkenti de Malatya'dır. UNESCO'nun tescil ettiği Arslantepe Kültürel Mirası'nda ilk buğday işlemlerinin gümrükleme, depolama, çeşitli gıda olarak kullanımı ve çeşitlendirilmesi de Malatya'da zuhur etmiştir. Bu anlamda buğdayın da başkenti Malatya'dır. Buğdayın başkenti olan ve UNESCO tarafından tescil edilmiş bir şehirde şehre yakışır bir buğday pazarı olması lazım. Şehre yakışır bir Şire Pazarı olması lazım. Şehre yakışır hizmetler olması lazım. Bizler de çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi konusunda ilgili müellif firmalarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Ticaret Borsamızla ve diğer paydaşlarımızla yakın görüşme içerisindeyiz. Özellikle esnaflarımızla yakın görüşme içerisindeyiz. Esnaflarımızın ihtiyaçlarını geniş katılımlarıyla aldık. Bunun yanında inşaat sürecinde yaptığımız planlamada da gerekli revizyonları yapmak için esnekliği de bıraktık.

Şire Pazarı ve Buğday Pazarını yaparken trafiği rahatlatma anlamında da bir lokasyon seçtik. Bölgede kuzey çevre yolu, kuzey kuşak yolu ve hali hazırda kullanılan çevre yolu var. Dolayısıyla bu lokasyon içerisinde hem ulaşım erişimi ve güvenliği noktasında hem ürünlerin hızlı transferleri noktasında güzel bir merkez seçildi. Çalışmalarımızın Malatya'mıza, Malatyalılara, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yaptığımız yatırım diğer kümülatif yatırımlarla birlikte 1 milyar 500 milyonluk bir yatırım. Bunlar Malatya tarihinde görülmüş yatırımlar değildi. Her yerde bu yatırımlarımızdan var. Her konuda Malatya gerçekten de mazisine layık istikbale hazırlanıyor. Çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, yerel paydaşlarımıza ve bizlere her türlü desteği veren dualarıyla bizlerin her zaman yanında olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de "Başkanımızın göreve geldiği günden itibaren titizlikle takip ettiği ve gündeme getirdiği bizlerinde zaman zaman içinde olduğumuz, Ticaret Borsası Başkanımızın bilfiil içinde olduğu ve esnaflarımızla yapılan görüşmeler sonrasında Buğday Pazarının yapılacağı alanda kazı çalışmalarına başlanması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Malatya'nın ihtiyacı olan ve bölgenin de ihtiyacı olan güzel bir Buğday Pazarı yapılıyor. Bölge anlamında böyle bir Buğday Pazarını Malatya'ya kazandırdığımız için gururluyuz. Türkiye'de ses getirecek bir Buğday Pazarı olacak inşallah. Buğday Pazarı Şire Pazarıyla birlikte bütüncül halde hemen yanında Lisanslı Kuru Kayısı Deposuyla ve karşısında Fidancılar Sitesiyle beraber bölge ticaret merkezi olacak. Özellikle Malatya'nın gastronomide öne çıkma çabaları, UNESCO'nun Arslantepe'yi tescil etmesiyle beraber Malatya'nın böyle bir pazara çok ihtiyacı var. Bunu gerçekleştiren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bölgede yapılacak olan ticaretle birlikte Malatya'nın kuru gıda sektöründe farklı bir noktaya gelmesini istiyoruz. Yapılan binalar hem modern hem de ihtiyaca göre dizayn ediliyor. Malatya'nın kuru gıda da merkez olmasını istiyoruz. Böylelikle Türkiye'de ses getiren ve marka olan işletmelerin de Malatya'dan çıkmasını istiyoruz. Başkanımız bunun altyapısını oluşturdular ve inşallah süresinde çalışmalar biter" ifadelerini kullandı.

Yatırım, Türkiye, Malatya, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeni Buğday Pazarı ve Şire Pazarı'nda incelemelerde bulunuldu - Son Dakika


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