Yeni Call of Duty oyunlarının online modu sızdırıldı! - Son Dakika
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Yeni Call of Duty oyunlarının online modu sızdırıldı!

03.07.2022 21:53
Yeni Call of Duty oyunlarının online modu sızdırıldı!

Yakın zamanda duyurlan Modern Warfare 2 ve sonraki Call of Duty oyunundan online haritaların görüntüleri sızdırıldı.

Call of Duty, son yıllarda tek oyunculu hikaye modundan ziyade online deneyime odaklanmış durumda. Bu yüzden bu oyunlarla ilgili en çarpıcı nokta çok oyunculu kısım oluyor. Zaten serinin son oyunlarında tek oyunculu kısmın zayıf ve kısa olduğunu birkaç defa gördük. Geçen yıl çıkış yapan Cold War, bunun en iyi örneklerinden bir tanesi.

Sızdırılan bir görüntü, 2024 yılında çıkması beklenen Call of Duty oyunundan ve yakın zamanda duyurulan Modern Warfare 2'den harita görüntülerini sızdırıyor. Haritalarla ilgili fazla bilgi olmasa da ekran görüntüleri sayesinde neye benzeyecekleri hakkında fikir sahibi olabiliyoruz.

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Yeni görüntüler, online Call of Duty haritalarını gösteriyor

Twitter'da 'orange man' adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görseller, Modern Warfare 2 ve 2024'de çıkacak ismi belirsiz CoD oyununa ait. Toplamda üç haritanın sızdırıldığını görüyoruz, bunladan iki tanesi 2024 oyununa aitken bir tanesi ise yakın zamanda tanışacağımız Modern Warfare 2'ye ait. Bu görüntüler, haritaların 'yükleniyor' aşamasındaki arkaplanlar olduğu için her haritanın görüntüsüne ulaşmak mümkün olmamış. Paylaşımı yapan kullanıcı, haritalar için daha fazla yüklenme ekranı tasarlandığında onları da paylaşacağını ekliyor.

Okay, lets start the thread here.

The Grandprix map

(watermarked for reece prot.) pic.twitter.com/BVDW9HdzbP

— orange man (@RealiityUK) July 2, 2022

Bir yarış pistinde geçecek gibi görünen Grandprime'ı Modern Warfare'de göreceğiz. Aşağıdaki haritalar ise 2024 oyunundan:

Yeni Call of Duty oyunlarının online modu sızdırıldı!

Yeni Call of Duty oyunlarının online modu sızdırıldı!

28 Ekim'de çıkacak olan yeni Modern Warfare 2, tanıdığımız bir hikayeyle beraber online modunu da öne çıkaracak. Aslında orijinal oyunun da online modu epey eğlenceliydi, ancak zaman geçtikçe günümüz standartlarıyla uyuşmayı başaramadı. Yeni göreceğimiz oyunun bu konudaki uyuşmazlıkları çözerek tekrar eğlenceli bir deneyimi bize sunmasını bekliyoruz.

Oyunun sistem gereksinimleri resmi olarak açıklanmamış olsa da söylentileri baz alarak şu özelliklerin gerekeceğini söyleyebiliriz:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 8400 veya AMD Ryzen 3 3300X

Grafikler: Nvidia GeForce 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 175 GB

DirectX 12 Uyumlu Grafik Kartı

Sizlerin yakında gelecek olan Call of Duty oyunlarının online modlarından beklentileri neler?

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Yeni Call of Duty oyunlarının online modu sızdırıldı! - Son Dakika

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