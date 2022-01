Yeni Call of Duty oyununun ismi ve logosu sızdırıldı! - Son Dakika

Activision'ın bu seneki en büyük rakibi hiç süphesiz Electronic Arts'ın, Ekim veya Kasım ayında çıkış yapması beklenen oyunu Battlefield 2042. Call of Duty 2021 için henüz resmi bir çıkış tarihi verilmese de, iki oyunun çıkış tarihi arasında çok fazla zaman farkının olacağı düşünülmüyor. Sene sonunda bu rekabetten kimin galip çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

Activision geçtiğimiz hafta, yaptığı açıklamada bu yıl gelmesi planlanan yeni Call of Duty oyununun Sledgehammer Games tarafından geliştirildiğini duyurmuştu. Şirketin yıllık finansal sonuçlarının açıklandığı toplandıda konuşan Activision başkanı Daniel Alegre Call of Duty 2021 hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Oyunun geliştirilmesine Sledgehammer Games liderlik ediyor. Oyun harika görünüyor ve bu sonbaharda çıkış yapmaya hazırlanıyor. Call of Duty 2021; hikaye, çok oyunculu ve co-op modlarında çarpıcı görsellerle birlikte yeni nesil deneyim için inşa edildi. Mevcut Call of Duty ekosistemine entegre etmek ve bu ekosistemi geliştirmek için tasarlandı. Yakında toplulukla daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."

OYUNUN YENİ İSMİ: CALL OF DUTY: SLIPSTREAM

Ünlü oyun sızıntılarıyla sürekli adı geçen Tom Henderson, bu kez Call of Duty 2021 hakkında yeni iddialarda bulundu. Call of Duty'nın yeni isminin ve logosunun Battle.net veri tabanına yüklendiğini duyuran Tom, Call of Duty oyunlarının PC sürümlerine ev sahipliği yapan Battle.net'in Call of Duty 2021 sayfasını güncellediğini ve oyunun yeni isminin 'Call of Duty: Slipstream' olarak değiştirildiğini duyurdu. Öte yandan, ortaya çıkan logo ise oyunun 2. Dünya Savaşı'nda geçeceğini düşündürttü.

Ortaya çıkan bu sızıntıların ardından bazı oyuncular, yeni ismin yalnızca bir yer tutucu olduğunu savunuyor. Activision, Call of Duty 2021'in kod adı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

Yeni Call of Duty oyununun ne zaman çıkacağına dair henüz herhangi bir bilgi bulunmasa da, oyunseverler 8 Temmuz'da Sony tarafından düzenlenecek 'State of Play' etkinliğinde oyunun gösterileceğini düşünüyor.