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Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı - Son Dakika

Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı

26.07.2021 10:52

Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı Yuvada, 40'tan fazlası denize ulaşmış 60'ın üzerinde yumurta, yuvada sıkışan çıkmış yapamamış uyuşuk durumda 13 Caretta Caretta bulundu.

Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı

Yuvada, 40'tan fazlası denize ulaşmış 60'ın üzerinde yumurta, yuvada sıkışan çıkmış yapamamış uyuşuk durumda 13 Caretta Caretta bulundu.

5'i kendiliğinden denize ulaşan Caretta Caretta yavruları turistlerin ilgisini üzerinde toplarken sahilde izdiham yaşandı.

ANTALYA - Caretta Caretta'ların önemli yumurtlama noktalarından olan Kemer'in dünyaca ünlü tatil beldesi Çıralı'ya, aynı ilçe merkezindeki Kındılçeşme sahili rakip oluyor. Daha önce resmen tespit edilmediği için Caretta Caretta yuvalama alanı olarak tescil edilmeyen Kındılçeşme sahilindeki çıkış, yumurtlama ve yavruların denize ulaştığı anlar görüntülendi.Yuvada, 40'tan fazlası denize ulaşmış 60'ın üzerinde yumurta, yuvada sıkışan çıkmış yapamamış uyuşuk durumda 13 Caretta Caretta bulundu. 5'i kendiliğinden denize ulaşan Caretta Caretta yavruları turistlerin ilgisini üzerinde toplarken sahilde izdiham yaşandı.

İlk çıkışı spor yapan doktor gördü

Bu yıl ilk kez 27 Mayıs sabahı sahilde koşu yapan Dr. Emin Ali Tütüncü'nün fark ettiği karaya Caretta Caretta çıkışını öğrenen gazeteciler bir başka çıkışı ve yumurtlama noktasını tespit ederek durumu Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun'a bildirdi. Uzun, gelerek yumurtlama iddiasının olduğu noktayı aradı ancak yumurtaya rastlayamadı, bu yüzden işaretleme ve koruma yapılmadı. Gazeteciler 14 Temmuz sabahı yine sahilde bir çıkış saptadı ve haber verilen Veteriner Hekim Fevzi Uzun, bu kez bildirilen noktadaki Caretta Caretta yumurtalarını tespit ederek yuvayı koruma altına aldı. Böylece Kındılçeşme tarihinde ilk kez Caretta Caretta yumurtlaması kayda geçti.

Baş yuvadan yavru çıkışı tespit edildi

Kayıtlı tek yuvanın çıkış tarihi Ağustos ayı sonları şeklinde beklenirken, 19-20 Temmuz'da daha önce tespit edilen ancak yumurta bulunamayan yuvalardan çok sayıda yavru Caretta Caretta'nın çıkarak denize ulaştığı ayak izlerinden anlaşıldı. Veteriner Hekim Fevzi Uzun, tekrar sahile gelerek daha önce yumurta bulunamayan yuvaları tekrar kazdığında, bunlardan birinde 1 ölü 4 sağ Caretta Caretta yavrusu, 100'e yakın yumurta buldu. 60'ın üzerinde yavrunun çıkış yaptığı yuvadan çıkan yavrular denize bırakıldı.

Baş sanılan diğer yuvadan da yavru çıktı

Yavru çıkışları şimdilik bitti diye düşünülürken, yumurta bulunamayan yuvadan çok sayıda yavru çıkışı ayak izlerinden anlaşılınca, Fevzi Uzun üçüncü kez kazdığı yuvada, 40'tan fazlası denize ulaşmış 60'ın üzerinde yumurta, yuvadan sıkışan çıkmış yapamamış uyuşuk durumda 13 Caretta Caretta buldu. 5'i kendiliğinden denize ulaşan Caretta Caretta yavruları turistlerin ilgisini üzerinde toplarken sahilde izdiham yaşandı. Geriye kalan 8 Caretta Caretta yavrusu ise bir kova içinde dinlendirildikten sonra geceleyin denize salındı. Caretta yavrularının denize ulaşma çabası, gece görüş kamerasıyla kaydedildi. Yavruları izleyen rus turistler yaşadıkları deneyimin benzersiz olduğunu ifade etti.

Kındılçeşme Sahili'ndeki gizli yuvalardan önümüzdeki günlerde de çok sayıda yavrunun çıkması denize ulaşması bekleniyor. Gönüllülerin sahildeki kontrolleri devam ediyor.

Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı
Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı
Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı
Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı
Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı
Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı

Caretta Caretta, Fevzi Uzun, Veteriner, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kemer'de yeni caretta caretta yumurtlama alanı tespit edilip yuvalar koruma altına alındı - Son Dakika


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