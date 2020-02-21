“Yeni Çelikpalas, yıkılmalı”
12 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yeni Çelikpalas Oteli'nin 31 yıldır atıl durumda bırakılan ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan binasının yıkılması gerektiğini açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yeni Çelikpalas Oteli'nin 31 yıldır atıl durumda bırakılan ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan binasının yıkılması gerektiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:01
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