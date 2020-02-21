“Yeni Çelikpalas, yıkılmalı” - Son Dakika
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“Yeni Çelikpalas, yıkılmalı”

12 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yeni Çelikpalas Oteli'nin 31 yıldır atıl durumda bırakılan ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan binasının yıkılması gerektiğini açıkladı.

“Yeni Çelikpalas, yıkılmalı”, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yeni Çelikpalas Oteli'nin 31 yıldır atıl durumda bırakılan ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan binasının yıkılması gerektiğini açıkladı.

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:01 
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