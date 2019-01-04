Son Dakika Haberleri: Yeni Çeltek Maden İşletmesinde Hiçbir Eylem Yok"

Yeni Çeltek Maden İşletmesinde Hiçbir Eylem Yok"

1 saat önce

Türkiye Maden-İş Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, sosyal medyada madencilerin açlık grevi yaptığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeni Çeltek Maden İşletmesinde Hiçbir Eylem Yok
Türkiye Maden-İş Sendikası Merzifon Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, sosyal medyada madencilerin açlık grevi yaptığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medya aracılığıyla madenciler üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarını kamuoyunun dikkate almaması gerektiğini söyledi.

Yeni Çeltek Maden İşletmesinde herhangi bir eylem bulunmadığını vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Emekçi arkadaşlarımız, ailesinin nafakasını kazanmak için işini başındadır. Dünyanın en zor mesleğini yapan madenci arkadaşlarımız üzerinden kamuoyunu yanıltıcı, toplumun huzurunu bozucu söylem ve yayınlar yapmak, ahlak dışı ve emek hırsızlığıdır. Bu gibi asılsız yayınlar bizlerin yasal mücadelelerine de zarar vermektedir. Şu an Yeni Çeltek Maden İşletmesinde hiçbir eylem yok. Ayrıca bizlerin geçmişteki haklı eylemlerimizde yanımızda olmayan maksatlı kesimler, şimdi çıkmış bizim üzerimizden algı oluşturmaya çalışmaktadır. Maden emekçisi bu oyuna gelmez. Toplumumuzun huzurunu bozmaya yönelik bu asılsız yayınlara halkımız da inanmasın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:03 Kaynak: AA

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