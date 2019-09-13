Son Dakika Haberleri: Yeni Çetin Emeç Üst Geçidi'nin ana gövdesi yerleştirilecek
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Yeni Çetin Emeç Üst Geçidi'nin ana gövdesi yerleştirilecek

1 saat önce

Trafikte araçların yanı sıra yayalarında rahat bir şekilde ilerlemesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni ve modern yaya üst geçitleri kazandırmak için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yeni Çetin Emeç Üst Geçidi'nin ana gövdesi yerleştirilecek, System.String[]

Trafikte araçların yanı sıra yayalarında rahat bir şekilde ilerlemesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni ve modern yaya üst geçitleri kazandırmak için çalışmalarına hızla devam ediyor.


İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Çetin Emeç Üst Geçidi, eski olması ve ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor. Yeni üst geçidin temel imalatlarını tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, çelik üst geçidin ayak ve merdiven kolonlarının montajını gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 14 Eylül Cumartesi gecesi, üst geçidin ana gövde montajını gerçekleştirecek.


Ayakların ve merdiven kolonlarının montajı yapılıyor


Modern görünümüyle bölgenin çehresini değiştirecek olan yeni üst geçidin yapım işini yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, fore kazık ve diğer temel imalatlarını daha önceden tamamlamıştı. Çalışmalar doğrultusunda şuanda çelik üst geçidin ayak kolonları ve merdiven kolonlarının montajını yapıyor. Yeni çelik üst geçidin gövde kısmının da yapımı fabrika alanında devam ediyor.


Üst geçidin gövdesi cumartesi gecesi monta edilecek


Çetin Emeç Üst Geçidi D-100 Karayolu üzerinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de gündüz ve akşam vakitlerinin ilk saatlerinde D-100 karayolunun yoğun olması nedeniyle üst geçidin ana gövde montajını, 14 Eylül Cumartesi gece saatlerinde yapacak. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerden etkilenmemesi için yeni köprünün açılmasına kadar, mevcut üst geçit köprüsünü açık tutacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çetin Emeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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