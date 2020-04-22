Yeni çiftin nikahı sosyal mesafeye kurallarına uyularak kıyıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde evlenmeye karar veren Fehmi Tuna (52) ve Melike Altun (42), evlerinin bahçesinde sadece şahitlerin katıldığı nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Tuna ve Altun, evlenmek için Erciş Belediyesi Evlendirme Dairesine müracaata bulundu. Fehmi Tuna'nın Salihiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde düzenlenen nikah törenine sadece nikah şahitleri davet edildi.

Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törende, damat ve gelin dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Fehmi Tuna, koronavirüs nedeniyle törene yakınlarını davet edemediklerini belirterek, "Nikah işlemlerimiz için belediyemize başvuruda bulunduk. Görevli arkadaşlar evimize kadar gelerek yardımcı oldu. Bu hizmeti sunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Mehmetbeyoğlu'na teşekkür ederim." dedi.