Yeni cihazlarla KEAH'ın sağlık hizmeti kalitesi artırıldı - Son Dakika
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Yeni cihazlarla KEAH'ın sağlık hizmeti kalitesi artırıldı

7 saat önce

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine (KEAH) alınan yeni tıbbi cihazlarla sağlık hizmeti kalitesi artırıldı.

Yeni cihazlarla KEAH'ın sağlık hizmeti kalitesi artırıldı, System.String[]

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine (KEAH) alınan yeni tıbbi cihazlarla sağlık hizmeti kalitesi artırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yapılan açıklamaya göre, hastanenin nöroloji ile fizik tedavi ve rehabilitasyon servisleri için EEG ve EMG cihazı, ameliyathaneye anestezi cihazı, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisine suni teneffüs cihazı alınarak, sterilizasyon ünitesi yenilendi.

Cihazların hizmete girmesiyle hastalara verilen sağlık hizmetinin kalitesi artırıldı.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, alınan cihazları ve yenilenen üniteyi inceledi.

Bulut'a, hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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