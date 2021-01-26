"Yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunumuza, e-ticaretin de dahil edilmesini temin etmiş bulunuyoruz" - Son Dakika

"Yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunumuza, e-ticaretin de dahil edilmesini temin etmiş bulunuyoruz"

26.01.2021 12:22

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, katıldığı TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı'nda, "Yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunumuza, e-ticaretin de dahil edilmesini temin etmiş bulunuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, katıldığı TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı'nda, "Yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunumuza, e-ticaretin de dahil edilmesini temin etmiş bulunuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle "TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı"na katıldı. Sanal Fuarda Bakan Pekcan, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşmasına ve elektronik ticaret hakkında konuştu. Pekcan katıldığı video konferans sonrasında sanal olarak fuarı gezdi.

Ticaret Bakanlığı olarak, e-ticaretin Türkiye'de kurumsal ve sağlam bir altyapıda gelişmesi için de çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Pekcan "E-ticaret Bilgi Sistemimiz - ETBİS'in etkinliğini her geçen gün artırıyoruz. Halihazırda ETBİS'e kayıtlı site sayısı ise 23 bin 487'dir. Benzer şekilde, TOBB ile birlikte yürüttüğümüz E-Ticarette Güven Damgası uygulamamız devam etmekte olup; bu güne kadar 22 e-ticaret sitemiz Güven Damgası almıştır. Bu sayının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Elektronik ticaret altyapımızla ilgili çok önemli bir gelişme olarak, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizin e-ticarette de başlatılacağının altını çizmek isterim. Yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunumuza, e-ticaretin de dahil edilmesini temin etmiş bulunuyoruz. Bu sayede; elektronik ticaretin sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi; fiziki piyasalarda olduğu kadar elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik denetimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla e-ticarette ürün güvenliğinin yasal altyapısını tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı.

"GELİN, GÜMRÜK BİRLİĞİ'Nİ GÜNCELLEYELİM"

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin e-ticaret başta olmak üzere hizmetler sektörünün ve yatırımların da Gümrük Birliği'ne dahil edilmesinin büyük fayda sağlayacağını dile getiren Bakan Pekcan, "AB'nin, Türkiye'nin ve tüm AB üyesi ülkelerin ortak çıkarına olacak bu süreci başlatalım. Firmalarımıza hizmetler sektörü ve karşılıklı yatırımlar noktasında yeni imkanlar oluşturalım. Kuşkusuz, salgının etkileriyle mücadele ettiğimiz böylesine kritik bir dönemde, Türkiye ile AB arasında gerçekleşecek yeni ekonomik açılımlar, her iki tarafa önemli kazanımlar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"10 BİNE YAKIN GİRİŞİMCİMİZİ E-TİCARETLE TANIŞTIRDIK"

Pandemi döneminde dijitalleşmenin ve e-ticaretin önemine değinen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "2020 yılında neredeyse tüm fuarlar ve heyet organizasyonları iptal edilmiş veya ertelenmişti. İşte bu noktada, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan devreye girdi ve sanal fuar uygulamasını hayata geçirdi. İş dünyamızın da buna en hızlı şekilde adapte olmasını sağladı. Artık tüm firmalarımız, ürünlerini ve üretim kapasitelerini burada kolayca sergileyebiliyor. Kendisine bu vizyoner projesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bakanımızın liderliğinde, özel sektörümüze yönelik dijitalleşme desteklerinin de artarak devam etmesini temenni ediyorum.

TOBB olarak, şirketlerimizin pandemiden en az şekilde etkilenmesi ve dijitalleşmesi için birçok etkinlik yapıyoruz. 2020'de düzenlediğimiz webinarlarda 115 bin üyemizle buluştuk, dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon konularını ele aldık. E-ticaret eğitimlerimle 10 bine yakın girişimcimizi e-ticaretle tanıştırdık, geliştirdiğimiz işbirlikleri ile e-ticaret destek paketleri sunduk. 70'den fazla ilde Türkiye Teknoloji Buluşmaları gerçekleştirdik, KOBİ'lerin dijital skorunu çıkararak kapasitelerini artırdık" ifadelerini kullandı.

Sanal fuarı gezmek isteyen vatandaşlar "sanalfuar.tobb.org.tr" adresinden fuarı gezebilirler.

(Ömer Faruk Karataş - Erdinç Türkcan/İHA)

Avrupa Birliği, Ruhsar Pekcan, Ticaret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunumuza, e-ticaretin de dahil edilmesini temin etmiş bulunuyoruz' - Son Dakika


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