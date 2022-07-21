Yeni Çin-Avrupa Yük Treni Hizmeti Başlatıldı - Son Dakika
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Yeni Çin-Avrupa Yük Treni Hizmeti Başlatıldı

21.07.2022 16:21
Yeni Çin-Avrupa Yük Treni Hizmeti Başlatıldı

HANGZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- 100 kargo konteyneriyle yüklü bir Çin-Avrupa yük treni, Hollanda'nın Venlo kentine gitmek üzere Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinhua kentinden Çarşamba günü yola çıktı.

HANGZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- 100 kargo konteyneriyle yüklü bir Çin-Avrupa yük treni, Hollanda'nın Venlo kentine gitmek üzere Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinhua kentinden Çarşamba günü yola çıktı. Çin Demiryolları Shanghai Bürosu Grubu Limited Şirketi, bu seferin Zhejiang'dan Hollanda'ya giden ilk Çin-Avrupa yük treni seferi ve aynı zamanda bu yıl Jinhua'dan kalkan 400. Çin-Avrupa yük treni olduğunu söyledi. 3,1 milyon ABD doları tutarında motosiklet, araç braketi ve başka ticari mal taşıyan trenin, 22 günlük bir yolculuktan sonra Hollanda'nın Venlo kentine ulaşması bekleniyor. Tren; gazete kağıdı, elektronik cihazlar ve tıbbi ekipmanlar gibi Hollanda'da üretilmiş ürünlerle dolu olarak Jinhua'ya dönecek. Jinhua, ilk Çin-Avrupa yük treni hizmetini 2017'de başlattı. Kentte, şu ana kadar 120'nin üzerinde kenti birbirine bağlayan 22 Çin-Avrupa yük treni güzergahı işletmeye açıldı açıldı. Bu yılın ilk yarısında Jinhua'ya gelen ve giden 368 Çin-Avrupa yük treni geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artışla 30.368 konteyner dolusu mal taşıdı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Zhejiang, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Çin-Avrupa Yük Treni Hizmeti Başlatıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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