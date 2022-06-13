Mardin'de dün çırılçıplak dolaşan vatandaşı görenler hayrete düştü. İşlek bir caddede hiçbir şeye aldırış etmeden yoluna devam eden çıplak şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi.
Mardin'deki kişinin darp edilmesinin ardından bugün de İstanbul Güngören'den bir görüntü geldi. Görüntüde gece vakti çıplak bir şekilde koşan vatandaşın o anları saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerdeki vatandaşın, yolda koştuğu sırada önüne çıkan ağaçları tekmelediği görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor - Son Dakika