Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor

13.06.2022 14:28

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün çıplak gezen bir kişinin görüntülerinin gündem olmasından sonra bu sefer benzer görüntüler İstanbul Güngören'de kaydedildi. Çıplak adamın ağaçları tekmelediği anlar kameralara yansıdı.

Mardin'de dün çırılçıplak dolaşan vatandaşı görenler hayrete düştü. İşlek bir caddede hiçbir şeye aldırış etmeden yoluna devam eden çıplak şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi.

BENZER BİR GÖRÜNTÜ GÜNGÖREN'DEN GELDİ

Mardin'deki kişinin darp edilmesinin ardından bugün de İstanbul Güngören'den bir görüntü geldi. Görüntüde gece vakti çıplak bir şekilde koşan vatandaşın o anları saniye saniye kaydedildi.

AĞAÇLARI TEKMELEDİ

Görüntülerdeki vatandaşın, yolda koştuğu sırada önüne çıkan ağaçları tekmelediği görülüyor.

YORUMLAR
500
Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi İSTANBUL-FATİH'TE KUMAR OPERASYONU İSTANBUL-FATİH'TE KUMAR OPERASYONU

İstanbul, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:17 Merakla beklenen haberi verdi! Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız
14:16 Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
14:05 Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, oraj yapılar sebebiyle gelmiş!
13:44 Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 14:42:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement