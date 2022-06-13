Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor

Mardin'de dün çırılçıplak dolaşan vatandaşı görenler hayrete düştü. İşlek bir caddede hiçbir şeye aldırış etmeden yoluna devam eden çıplak şahıs, vatandaşlar tarafından darbedildi.

BENZER BİR GÖRÜNTÜ GÜNGÖREN'DEN GELDİ

Mardin'deki kişinin darp edilmesinin ardından bugün de İstanbul Güngören'den bir görüntü geldi. Görüntüde gece vakti çıplak bir şekilde koşan vatandaşın o anları saniye saniye kaydedildi.

AĞAÇLARI TEKMELEDİ

Görüntülerdeki vatandaşın, yolda koştuğu sırada önüne çıkan ağaçları tekmelediği görülüyor.