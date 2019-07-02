Yeni Citroen Berlingo Sakarya'da görücüye çıktı

Cıtroen Sakarya Bayi Bül Otomotiv; Yenicami İzmit Caddesi'nde düzenlediği test tanıtım günleri kapsamında Cıtroen'in 2019 modeli olan Yeni Berlingo marka aracı tanıtıyor.

Kurulan stantta misafirlere aracın özellikleri hakkında detaylı bilgi veren Cıtroen Bül Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Bülbül; konfor ve rahatlığı bir arada sunan; Feel ve Shıne modellerindeki yeni Berlingo'nun 1,2 Puretech 110 beygir gücü ile 6 vites manuel benzinli, 1,6 BluHDİ 5 vites 100 beygir gücü ile 5 vites manuel dizel ve 1,5 BluHDİ 130 beygir gücü 6 vites manuel dizel seçenekleri ile müşterilerini beklediklerini söyledi. Test sürüşüme çıkan müşteriler ise yeni Berlingo'nun dış tasarım, aydınlatma, iç tasarım, multimedya, konfor ve rahatlık ile güvenliğini yakından görme ve inceleme fırsatını yakalarken, özel indirim kupunu ile büyük indirim fırsatının da sahibi oldu. Bülbül; indirim fırsatından yararlanmak isteyen müşterileri Yenicami İzmit Caddesi'nde bulunan test tanıtım günlerine beklediklerini söyledi.