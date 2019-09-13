Yeni Civic Sedan yarın satışa çıkıyor

10'uncu nesil Honda Civic'in yenilenen versiyonu 14 Eylül'de Türkiye'de satışa çıkıyor.



C sedan segmentinin beğenilen modellerinden Honda Civic'in 10'uncu jenerasyonu makyajlanarak satışa çıkıyor. Yeni model 14 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'de yollara çıkacak yeni model, daha sportif bir görünüm kazanarak dış tasarım ve güvenlik donanımı dikkat çekti. Yenilenen sportif ön tampon ve jantlar Civic Sedan'ı çok daha sportif bir görünüme kavuştururken, aktif güvenlik ve sürüş destek sistemleriyle olası bir çarpışma anında oluşan enerjiyi gövde iskeletinde emerek, kabin içini üst düzey korumaya alacak.



Araç ile ilgili yapılan bilgilendirmede; Honda'nın aktif yol tutuş destek sistemi (AHA) yol koşulları ve sürüş stili göz önüne alınarak Avrupa pazarı için optimize edildi. Sistem hassas ve direkt tepki veren yapısıyla orta ve yüksek hızlardaki yumuşak ve sert direksiyon hareketlerinde güvenli bir sürüş hissi verirken geniş bagaj hacmiyle de yolculuklarda hayat kurtaracak.



Güvenlik donanımları



Honda Civic'te kapsamlı aktif ve pasif güvenlik donanımları kullanıma sunulurken; yeni araçta aktif Honda Sensing Executive + versiyonunda standart olarak yer alacak.



Yeni Civic'te kullanılan sistemler şöyle:



"Honda Sensing teknolojisi; Fren desteğine sahip Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (Collision Mitigation Braking System), Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı (Road Departure Mitigation), Şerit Koruma Destek Sistemi, düşük hızda takip özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici sistemi dışında ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi olmak üzere kapsamlı güvenlik donanımlarını beraberinde getiriyor". - İSTANBUL