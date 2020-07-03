"Yeni Clio OGD Yılın Otomobili ödülü" Oyak Renault Fabrikaları'nda - Son Dakika

"Yeni Clio OGD Yılın Otomobili ödülü" Oyak Renault Fabrikaları'nda

Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünü Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş'tan alan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "Türk mühendis ve işçilerinin imzasıyla Bursa'da üretilen Yeni Clio'nun bu başarısıyla gurur duyuyoruz.

Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünü Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş'tan alan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, "Türk mühendis ve işçilerinin imzasıyla Bursa'da üretilen Yeni Clio'nun bu başarısıyla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Renault'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault tarafından üretilen Yeni Clio'nun, Otomobil Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması'ndan elde ettiği birincilik ödülü, Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş tarafından Oyak Renault Fabrikaları'nda Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun'a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Yeni Clio'nun başarısını paylaşmak ve büyük ödülü takdim etmek üzere Oyak Renault Fabrikaları'na ziyarette bulunan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş şunları aktardı:

"Onur Köşesi'nde saklayacağı çok kıymetli bir ödülü daha OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'yla paylaşmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin birbirinden değerli 74 üyesinin oylarıyla Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Yeni Clio, Türk mühendisi ve işçisinin ortaya koyduğu emek, özveri ve bilgi birikiminin ürünü. Megane Sedan'ın ardından, milyonlarca Euro yatırımla yola çıkan Yeni Clio ile bir kez daha yaşadığımız bu gururu, emeği geçenlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. OGD tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili organizasyonunun düzenlendiği 5 yılda 2'nci kez bu prestijli ödülü elde etmek bizim için çok kıymetli. Yeni Clio'nun kısa sürede yakaladığı başarılı satış rakamları, 'Türkiye'nin Otomobili' unvanını ne kadar hak ettiğinin en somut göstergesidir."


"İkinci kez yılın otomobili seçilmek gurur verici"

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ise, bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmada ikinci kez aldıkları bu ödülle gurur duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Aoun, "Groupe Renault'nun yeni yıldızı, fabrikamızın gururu, çalışanlarımızın yoğun çalışmasıyla üretilen Yeni Clio, Otomotiv Gazetecileri Derneği üyeleri tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili seçildi.

Bu vesileyle, Yeni Clio'nun başarı hikayesinde en büyük paya sahip olan değerli Oyak Renault ailesini yürekten kutluyorum. Destekleri ve katkıları için tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Salgın nedeniyle yaşanan zorlu dönemde gelen bu başarı, çalışma arzumuzu daha da artırıyor. Mayıs başında üretime yeniden başladık ve Bursa'dan dünyaya Yeni Clio'ları göndermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Açıklamaya göre ayrıca, Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi özellikleri dikkate alınarak Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen yeni Renault Clio Bursa'da üretilebilmesi için 306 milyon avro yatırım yapıldı. Oyak Renault Fabrikaları'nda 2019 yılında üretilen 122 bin adet yeni Clio modeli yurt dışında 30 ülkeye ihraç edildi. Türkiye'de yılın otomobili seçilen Yeni Clio, 2017'de aynı unvanı ve ödülü elde eden Mégane Sedan ile birlikte 2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan ilk üç model arasında yer alıyor.

Oyak Renault, Renault, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeni Clio OGD Yılın Otomobili ödülü' Oyak Renault Fabrikaları'nda - Son Dakika

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