Yeni çocuklu ailelere Başkan Beyoğlu'ndan hediye - Son Dakika

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede yeni çocuk sahibi olan ailelere eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber sürpriz ziyaretlerde bulunarak çeşitli jestlerde bulundu.

Aileler tarafından sıcak bir ilgi ile karşılanan Beyoğlu, kimi zaman ebeveynlerin isteği üzerine bebeklerin kulağına ezan ve dua okuyarak isim veriyor, kimi zaman da çiftlere aile kavramı üzerine tavsiyelerde bulunuyor.

Ziyaretler sırasında içerisinde bebekler için temel ihtiyaç ürünlerinin olduğu çantalar hediye edilerek aynı zamanda ailelerin gönlü alınıyor. Ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ailelere ileterek hayır dualarını aldıklarını belirten Başkan Beyoğlu, "Millet olarak bizi bir arada tutan ve güçlü kılan unsur ailevi, milli ve manevi bağlarımızdır. Bu ziyaretlerimizle bunları daha da kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Rabbim, tüm evlatlarımızın vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetişmesini nasip etsin" dedi. - DİYARBAKIR