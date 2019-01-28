Yeni Corolla, Toyota'nın Sakarya fabrikasında hattan indi
27 dakika önce
Toyota Üst Yöneticisi Zyl, Sakarya fabrikalarında üretileyecek yeni nesil Corolla için "Toyota C-HR modelimizin yanı sıra Corolla Sedan modelimizin de 2020 yılına kadar hibrit satışların yüzde 50 seviyesine ulaşma hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.
Toyota Üst Yöneticisi Zyl, Sakarya
fabrikalarında üretileyecek yeni nesil Corolla için "Toyota C-HR modelimizin yanı sıra Corolla Sedan modelimizin de 2020 yılına kadar hibrit satışların yüzde 50 seviyesine ulaşma hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27
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