Son Dakika Haberleri: Yeni Corolla, Toyota'nın Sakarya fabrikasında hattan indi

Yeni Corolla, Toyota'nın Sakarya fabrikasında hattan indi

27 dakika önce

Toyota Üst Yöneticisi Zyl, Sakarya fabrikalarında üretileyecek yeni nesil Corolla için "Toyota C-HR modelimizin yanı sıra Corolla Sedan modelimizin de 2020 yılına kadar hibrit satışların yüzde 50 seviyesine ulaşma hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Yeni Corolla, Toyota'nın Sakarya fabrikasında hattan indi, System.String[]
Toyota Üst Yöneticisi Zyl, Sakarya fabrikalarında üretileyecek yeni nesil Corolla için "Toyota C-HR modelimizin yanı sıra Corolla Sedan modelimizin de 2020 yılına kadar hibrit satışların yüzde 50 seviyesine ulaşma hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 

Ekonomi
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