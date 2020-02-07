Yeni coronavirus enfeksiyonu bilgilendirme, korunma, kontrol ve tedavi eğitimi başladı - Son Dakika

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan hastaneler, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, 112 çalışanları, aile hekimleri ve idarecileri kapsayan 4 gün boyunca devam edecek olan yeni coronavirus enfeksiyon hastalıkları bilgilendirme, korunma, kontrol ve tedavi eğitimi başladı.



Açılış konuşmasını yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir görev yapan tüm sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinde çok önemli rol oynadığını söyleyerek tüm mesai arkadaşlarına gösterdikleri fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Bedir, 112 çalışanlarının, hastane çalışanlarının ve birinci basamak sağlık hizmetleri çalışanlarının kendi alanlarında verdikleri hizmetlerde vatandaşlarla direkt temasta olduklarından, sundukları tıbbi hizmetin yanında iletişimlerinin de çok önemli olduğunu söyledi. Aşılama, kanser ve diğer taramaların önemine ayrı ayrı değinen Bedir, koruyucu sağlık hizmetlerinde gösterilecek başarının vatandaşların kronik hastalık yüklerini azaltmada ve hayat kalitesini yüksek tutmada en önemli basamaklardan biri olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Karaşahin tarafından konu ile alakalı sunum yapıldı.



Enfeksiyon kontrol komitesi başkanı da olan Uz. Dr. Ömer Karaşahin sunumda ülkemizde yeni coronavirüsten etkilenmiş bir vakanın olmadığını ifade ettikten sonra Sağlık Müdürlüğünün Bakanlık tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda çalışmalarına başladığını açıkladı.



Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi bu yeni koronavirüsten korunmak için en önemli yolun kişilerin ve sağlık çalışanlarının uygun korunma önlemlerini almasının olduğunu belirten Karaşahin, korunma önlemlerinin başında kişilerin ellerini sık sık yıkamasının, öksürürken/hapşırırken kol içine hapşırıp/öksürmesinin ve hasta olan kişilerle temasın kısıtlanmasının geldiği, bunun da aslında tüm solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için gerekli önlemler olduğu söyledi.



Karaşahin, "Koronavirüs de dahil olmak üzere tüm enfeksiyon hastalıklara karşı hazırlıklıyız" dedi.



Soru cevap oturumu sonrasında toplantı sona erdi. - ERZURUM