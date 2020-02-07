Yeni coronavirus enfeksiyonu bilgilendirme, korunma, kontrol ve tedavi eğitimi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni coronavirus enfeksiyonu bilgilendirme, korunma, kontrol ve tedavi eğitimi başladı - Son Dakika

Yeni coronavirus enfeksiyonu bilgilendirme, korunma, kontrol ve tedavi eğitimi başladı

6 saat önce

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan hastaneler, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, 112 çalışanları, aile hekimleri ve idarecileri kapsayan 4 gün boyunca devam edecek olan yeni coronavirus enfeksiyon hastalıkları bilgilendirme, korunma, kontrol ve...

Yeni coronavirus enfeksiyonu bilgilendirme, korunma, kontrol ve tedavi eğitimi başladı, System.String[]

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan hastaneler, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, 112 çalışanları, aile hekimleri ve idarecileri kapsayan 4 gün boyunca devam edecek olan yeni coronavirus enfeksiyon hastalıkları bilgilendirme, korunma, kontrol ve tedavi eğitimi başladı.


Açılış konuşmasını yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir görev yapan tüm sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinde çok önemli rol oynadığını söyleyerek tüm mesai arkadaşlarına gösterdikleri fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Bedir, 112 çalışanlarının, hastane çalışanlarının ve birinci basamak sağlık hizmetleri çalışanlarının kendi alanlarında verdikleri hizmetlerde vatandaşlarla direkt temasta olduklarından, sundukları tıbbi hizmetin yanında iletişimlerinin de çok önemli olduğunu söyledi. Aşılama, kanser ve diğer taramaların önemine ayrı ayrı değinen Bedir, koruyucu sağlık hizmetlerinde gösterilecek başarının vatandaşların kronik hastalık yüklerini azaltmada ve hayat kalitesini yüksek tutmada en önemli basamaklardan biri olduğunu ifade etti.


Konuşmaların ardından SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Karaşahin tarafından konu ile alakalı sunum yapıldı.


Enfeksiyon kontrol komitesi başkanı da olan Uz. Dr. Ömer Karaşahin sunumda ülkemizde yeni coronavirüsten etkilenmiş bir vakanın olmadığını ifade ettikten sonra Sağlık Müdürlüğünün Bakanlık tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda çalışmalarına başladığını açıkladı.


Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi bu yeni koronavirüsten korunmak için en önemli yolun kişilerin ve sağlık çalışanlarının uygun korunma önlemlerini almasının olduğunu belirten Karaşahin, korunma önlemlerinin başında kişilerin ellerini sık sık yıkamasının, öksürürken/hapşırırken kol içine hapşırıp/öksürmesinin ve hasta olan kişilerle temasın kısıtlanmasının geldiği, bunun da aslında tüm solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için gerekli önlemler olduğu söyledi.


Karaşahin, "Koronavirüs de dahil olmak üzere tüm enfeksiyon hastalıklara karşı hazırlıklıyız" dedi.


Soru cevap oturumu sonrasında toplantı sona erdi. - ERZURUM

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:29:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni coronavirus enfeksiyonu bilgilendirme, korunma, kontrol ve tedavi eğitimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]