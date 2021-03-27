Yeni Corsa, başarı hikayesini yazmaya devam ediyor - Son Dakika

Opel'in İspanya'daki Zaragoza tesislerinde üretilen efsanevi modelin en güncel nesli şimdiden 300 bin üretim adedine ulaşarak tüm dünyadaki müşterileriyle buluştu.

Opel açıklamasına göre, Opel Corsa, pazara sunulduğu Kasım 2019'dan bu yana birçok başarıya imza attı ve birçok ödül aldı. Örneğin elektrikli versiyon olan Corsa-e, Almanya'da 2020 yılının en popüler küçük otomobili seçilerek "Altın Direksiyon" ödülünü aldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Opel Corsa müşterilerin de beğenisini kazanmış durumda. Opel'in en küçük modeli anavatanı Almanya'da sadece geçen yıl değil, 2021 yılında da ilk sırada yer aldı. 2020 yılında zaman zaman İngiltere'de en çok satan otomobil oldu ve bu yıl da şu ana kadar segmentinde en üst sırada yerini almayı başardı.

Güney Amerika'dan, Ortadoğu ve Güney Afrika'ya kadar Corsa, Avrupa dışındaki pazarlarda da yoğun talep görüyor. Corsa'nın uluslararası satışları 2020 yılında neredeyse üç katına çıktı.

Bu satış başarısı 2021 yılının başında da devam etti. Orta Doğu/Afrika, Latin Amerika ve Asya/Pasifik ihracat bölgelerindeki Corsa satışları, 2021 yılının ilk iki ayında, bir önceki yılın ilk çeyrek satışlarına kıyasla iki katından fazla arttı.

Markanın diğer ihracat operasyonlarında da önemli rol oynayan Corsa, Opel'in Japonya pazarına dönüşünü de müjdelemeye hazırlanıyor.

Corsa, Opel'in elektrikliye geçiş stratejisi için de oldukça önemli bir role sahip. Sadece yılın ilk iki ayında satılan 4 bin adet Corsa-e, bu önemi vurgular nitelikte. İster bireysel, ister filo olsun, müşteriler aracın günlük kullanım özelliklerinden memnun.

30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor

Opel Corsa, müşterilerin normalde daha üst araç segmentlerinden aşina olduğu en güncel teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Opel'in küçük otomobil segmentinde ilk kez sunduğu uyarlanabilir ve göz almayan IntelliLux LED Matrix Farlar, bu özelliklerden sadece bir tanesi.

Ayrıca yeni Corsa, birçok modern ve öncü sürüş destek sistemini de kullanıma sunuyor. Yaya algılama özelliğine sahip çarpışma önleme sistemi, 5 km/s ile 85 km/s aralığında çalışıyor ve özellikle şehir içi sürüşlerinde önemli bir güvenlik yardımcısı olarak öne çıkıyor.

Akıllı hız sabitleme sistemi otomatik olarak öndeki araç ile olan mesafeyi koruyor, dur-kalk trafiğinde gerekirse durana kadar fren yapıyor ve ardından araç tekrar hareket etmeye başlıyor. Şerit koruma uyarı sistemi, sadece aracın istem dışı olarak şerit dışına çıkmasını önlemekle kalmıyor, aynı zamanda aracı şeridin ortasında da tutuyor. Kör nokta uyarı sistemi, 180 derece açılı panoramik geri görüş kamerası ve çeşitli park yardım sistemleri, özellikle şehir içindeki park ve manevraları önemli oranda kolaylaştırıyor.

Opel Corsa-e kompakt boyutlarıyla yüksek manevra kabiliyeti sunarken, 337 kilometreye kadar menzil ile günlük kullanım gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor.

Corsa-e, 50 kWh kapasiteli bataryalar ve 100 kW'lık hızlı şarj ünitesi ile 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

İster yüksek hızlı şarj ünitesi, ister sabit elektrikli şarj duvar panosu, isterse de ev tipi priz olsun, tüm şarj çözümleri için hazır olan Corsa-e bataryası, 8 yıl/160.000 km'lik bir garanti sunuyor.

Opel Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Corsa, Opel markası için gerçek bir başarı hikayesi ve bu modelin köklü geleneğini sürdürüyor. Corsa ve yeni Mokka ile çok önemli segmentlerde başarımızı destekleyecek ve ivme kazandıracak iki çarpıcı model sunuyoruz." ifadelerini kullandı.