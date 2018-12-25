Yeni Çorumspor'da 8 Futbolcuyla Yollar Ayrıldı
1 saat önce
TFF 3. Lig takımlarından Yeni Çorumspor'da, 8 futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
TFF
3. Lig takımlarından Yeni Çorumspor
'da, 8 futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon ortasında süresiz kadro dışı bırakılan Emre Gemici, Nizamettin Emirhan Kılıç, Fahri Eren Pamuk ve Doğukan Özçimen'in yanı sıra Adliyespor maçından sonra yapılan değerlendirme sonucunda Samet Cantürk
, Akın Karaaslan, Fatih
Ergen ve Emrah Kaya
ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Futbolculara, kulübe verdikleri katkıdan dolayı teşekkür edilen ve bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilenen açıklamada, devre arası transfer döneminde yapılacak transferlerle sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadro ile girmek için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:12 Kaynak: AA
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