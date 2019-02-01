Yeni Çorumspor'da Hedef 3 Puan

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'un teknik direktörü Ersin Küçükoğlu, Fatsa Belediyespor ile oynayacakları karşılaşmadan 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'un teknik direktörü Ersin Küçükoğlu, Fatsa Belediyespor ile oynayacakları karşılaşmadan 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.



Küçükoğlu, Yeni Çorumspor tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.



Pazar günü deplasmanda oynayacakları maçta tek düşüncelerinin 3 puan olduğunu dile getiren Küçükoğlu, "Zorlu bir deplasmanda mücadele edeceğiz. Her maça olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlandık. Rakibimiz kadrosunda kaliteli isimleri barındıran bir ekip. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmaya çalışacaklardır. Biz de buna karşılık kendi futbolumuzu sahaya yansıtarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gerek bizler gerekse de futbolcularımız bu maçın önemini çok iyi biliyoruz. Buna göre hazırlandık ve sahada kazanmak adına mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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