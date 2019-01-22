Son Dakika Haberleri: Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio Dönemi Sona Erdi

Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio Dönemi Sona Erdi

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor, teknik direktör Mehmet Aurelio ile yollarını ayırdı.

Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio Dönemi Sona Erdi, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor, teknik direktör Mehmet Aurelio ile yollarını ayırdı. 

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'da yönetim, teknik direktör Mehmet Aurelio ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik direktörümüz Mehmet Aurelio ile yapılan görüşmeler sonrasında kendisiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mehmet Aurelio ile futbolcularımız duygusal bir veda gerçekleştirmiştir. Kendisine kulübümüz olarak bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:27 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Çorumspor, Mehmet Aurelio, Spor
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