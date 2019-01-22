Son Dakika Haberleri: Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio Dönemi Sona Erdi

Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio Dönemi Sona Erdi

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'da teknik direktör Mehmet Aurelio ile yollar ayrıldı.

Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio Dönemi Sona Erdi, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'da teknik direktör Mehmet Aurelio ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından teknik direktör Mehmet Aurelio ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Aurelio ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığının aktarıldığı açıklamada, "Mehmet Aurelio ile futbolcularımız, duygusal bir veda gerçekleştirmiştir. Kendisine kulübümüz olarak bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehir dışında bulunan kulüp başkanı Fatih Özcan'ın akşam saatlerinde kente gelerek futbolcularla durum değerlendirmesi yapacağının kaydedildiği açıklamada, ilerleyen günlerde konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Geçen yıl eylül ayında göreve gelen Mehmet Aurelio, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 18 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 28 puanla 4. sırada bulunan Çorum ekibi, Aurelio yönetiminde çıktığı son maç olan Muğlaspor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Spor
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