Son Dakika Haberleri: Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio ile Yollar Ayrıldı

Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio ile Yollar Ayrıldı

23 dakika önce

Yeni Çorumspor yönetimi bugün yaptığı toplantı sonrasında Teknik Direktör Mehmet Aurelio ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
Yeni Çorumspor yönetimi bugün yaptığı toplantı sonrasında Teknik Direktör Mehmet Aurelio ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüp tesislerinde yapılan görüşmeler sonrasında Mehmet Aurelio ile yolları ayırma kararı alınmasının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 15.30'da teknik direktörümüz Mehmet Aurelio ile yapılan görüşmeler sonrasında kendisiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Mehmet Aurelio ile futbolcularımız duygusal bir veda gerçekleştirmiştir. Kendisine kulübümüz olarak bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Ayrıca yaşanan bu gelişme sonrasında Ankara'da bulunan Kulüp Başkanımız Fatih Özcan, saat 19.00'da futbolcularımızla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgiler ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Konya Eski Milli Futbolcu, Halı Sahada Çalışarak Geçimini Sağlıyor Eski Milli Futbolcu, Halı Sahada Çalışarak Geçimini Sağlıyor

Vergi Kaçıran Portekizli Futbolcu Ronaldo'ya 18,7 Milyon Euro Para Cezası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adriano'yu İdmandan Kovmuş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:04:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio ile Yollar Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]