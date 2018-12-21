Son Dakika Haberleri: Yeni Çorumspor'da Olağanüstü Kongre Kararı

Yeni Çorumspor'da Olağanüstü Kongre Kararı

4 saat önce

Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan, olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.

Yeni Çorumspor'da Olağanüstü Kongre Kararı, System.String[]
Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan, olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.

Özcan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu üyeleri ile yaptıkları görümede olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını söyledi.

Kongrede yeniden başkan adayı olduğunu ifade eden Özcan, "Bu kulübün bana verildiği, kulübün benim malım olduğu gibi bir takım söylentiler var. Bu söylentilerin ve bir takım ayak oyunlarının önüne geçmek için olağanüstü genel kurul kararı aldık. Kongre tarihini önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:17 Kaynak: AA

Fatih Özcan, Çorumspor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı

Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu CHP'li Abdüllatif Şener'in Meclis'teki Konuşması Üzerine Devlet Bahçeli, "MHP'li Olsaydı 'Yerine Otur' Derdim" Açıklamasını Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:42:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Çorumspor'da Olağanüstü Kongre Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]