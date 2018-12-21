Yeni Çorumspor'da Olağanüstü Kongre Kararı

Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan, olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.

Yeni Çorumspor Kulübü Başkanı Fatih Özcan, olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.



Özcan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu üyeleri ile yaptıkları görümede olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını söyledi.



Kongrede yeniden başkan adayı olduğunu ifade eden Özcan, "Bu kulübün bana verildiği, kulübün benim malım olduğu gibi bir takım söylentiler var. Bu söylentilerin ve bir takım ayak oyunlarının önüne geçmek için olağanüstü genel kurul kararı aldık. Kongre tarihini önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

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