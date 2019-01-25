Yeni Çorumspor'da Yönetim Kurulu Yeniden Oluşturuldu

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Yeni Çorumspor'da yönetim kurulu yeniden oluşturuldu.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Yeni Çorumspor'da yönetim kurulu yeniden oluşturuldu.



Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, kulübün "Çorum Belediyespor" olan ismini "Yeni Çorumspor" olarak değiştirilmesi konusundaki sürecin sonlandığını, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni bir yönetim oluşturduklarını söyledi.



Kulüp 2. başkanlığına Mustafa Şeker, taraftar ve sosyal medyadan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine Hakan Geldi, basın ve A takım kafilesinden sorumlusu yönetim kurulu üyeliğine Mustafa Özcan, ulaşımdan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine Salim Koldaş, halkla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine Mustafa Ercan ve altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine Tuncay Koçak'ın getirildiğini açıklayan Özcan, Hamit Işık'ın da sportif direktör olarak görev yapacağını belirtti.



Yeni yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı dileyen Özcan, eski yöneticilere de kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.



Özcan, sezon sonunda hangi şartlarda olursan olsun 2. Lig'e yükselmek istediklerini vurgulayarak, "Direkt şampiyon olarak üst lige çıkmayı elbette isteriz ama şu andaki mevcut durum ortada. Biz kendimizi play-off'lara kalarak buradan 2. Lig'e çıkacak şekilde hazırlamayız." dedi.

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