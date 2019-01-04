Son Dakika Haberleri: Yeni Çorumspor Hazırlıklarını Antalya'da Sürdürüyor

Yeni Çorumspor Hazırlıklarını Antalya'da Sürdürüyor

2 saat önce

TFF 3. Lig takımlarından Yeni Çorumspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Yeni Çorumspor Hazırlıklarını Antalya'da Sürdürüyor, System.String[]
TFF 3. Lig takımlarından Yeni Çorumspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonun ikinci yarısının ilk etap çalışmalarını Çorum'daki tesislerinde tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, ikinci etap çalışmaları için Antalya'da kampa girdi.

Teknik direktör Mehmet Aurelio yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmana sakatlığı süren Eşref Korkmazoğlu dışında tüm futbolcular katıldı.

Aurelio, ilk çalışmadan önce futbolcularla bir toplantı yaptı.

Çalışmalarını 13 Ocak'a kadar Antalya'da sürdürecek Yeni Çorumspor, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:30 Kaynak: AA

Çorum, Türkiye Futbol Federasyonu, Çorumspor, Antalya, Spor
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