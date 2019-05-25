Son Dakika Haberleri: Yeni Çorumspor kupasını aldı

Yeni Çorumspor kupasını aldı

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselen Yeni Çorumspor kupasını aldı.

Yeni Çorumspor kupasını aldı, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselen Yeni Çorumspor kupasını aldı.
Serik Belediyespor'u normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta, penaltı atışlarında 4-2 mağlup eden Çorum temsilcisine kupa ve madalyalarının sunulması için 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda tören düzenlendi.
Çorum ekibine kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz takdim etti.
Yeni Çorumspor'da teknik ekip ve futbolcular, kupayla trübünlere giderek mutluluklarını taraftarlarla paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:13 Kaynak: AA
Fatih Terim Stadı, Çorum, Türkiye Futbol Federasyonu, Çorumspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler Şenol Güneş: Kalbimi Burada Bırakarak Gidiyorum Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 02:07:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Çorumspor kupasını aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]