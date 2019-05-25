Son Dakika Haberleri: Yeni Çorumspor - Serik Belediyespor: 5-3

Yeni Çorumspor - Serik Belediyespor: 5-3

22 dakika önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Kemal Mavi (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)YENİ ÇORUMSPOR: Onur Tekin (xx) - Mert (xx) (Dk. 91 Barış), Osman (xx), (Dk. 56 Kemal), Eşref (xx), Batuhan (x) (Dk. 81 Kaan Güdü x), Ertuğrul (xx), Muhammet (xx), Mikail (xxx), (Dk.

Yeni Çorumspor - Serik Belediyespor: 5-3, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Kemal Mavi (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)
YENİ ÇORUMSPOR: Onur Tekin (xx) - Mert  (xx) (Dk. 91 Barış), Osman (xx), (Dk. 56 Kemal), Eşref (xx), Batuhan (x) (Dk. 81 Kaan Güdü x), Ertuğrul (xx), Muhammet (xx), Mikail (xxx), (Dk. 107 Ferdi Konak), Mümin Pazarlı (xx), Yakup Alkan (x), Volkan Serim (xx)
SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xx), Erdal (xx), Kaan Dorak (xx), Burçin (xx), Erdi (xxx) (Dk. 95 Arda), Sinan (xx), Ahmet (xx), Sertaç (x) (Dk. 103 Samet), Atakan (xx), Alican (xx)
GOLLER: Dk. 15 Mikail (Yeni Çorumspor) - Dk. 8 Erdi (Serik Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 106 Eşref (Yeni Çorumspor)
SARI KARTLAR: Mümin, Ertuğrul (Yeni Çorumspor) - Taner, Ali Can (Serik Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig play-off finalinde oynanan Yeni Çorumspor ile Serik Belediyespor maçında normal süre ve uzatmalar 1-1 tamamlanırken, penaltı atışları sonucunda Yeni Çorumspor rakibini 5-3 ile geçerek TFF 2'nci Lig'e yükseldi.


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:54 Kaynak: DHA
Bora Füzesi, Çorumspor, Spor
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