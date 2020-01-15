Yeni Coutinho: Curtis Jones - Son Dakika
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Yeni Coutinho: Curtis Jones

6 saat önce

Kırmızılar, yedek ağırlıklı çıktığı FA Cup üçüncü tur maçında ezeli rakibi Everton’ı Curtis Jones’un golüyle yenmeyi başarmıştı.

Yeni Coutinho: Curtis Jones, System.String[]

Kırmızılar, yedek ağırlıklı çıktığı FA Cup üçüncü tur maçında ezeli rakibi Everton’ı Curtis Jones’un golüyle yenmeyi başarmıştı. 1994’de Everton’a karşı gol atan Robbie Fowler, Jones’a kadar derbilerde gol atan en genç futbolcu unvanını taşıyordu. Fakat 2001 doğumlu orta saha oyuncusu attığı golle Fowler’ı geride bıraktı.

Gençler liginde Liverpool’un U23 takımında forma giyen Jones, oynadığı 21 maçta 14 gol ve altı asist üretti. 185 cm boyundaki merkez orta saha oyuncusu, 2009’dan beri Liverpool’un altyapı kategorilerinde forma giyiyor.

Jones, UEFA Gençler Ligi dâhil olma üzere oynadığı 31 maçta 41 gol atarken 16 asist yaptı. İngiliz oyuncu takımının yarı sahasına gelip oyun kurabilmesi, hızı, oyun bilgisi ve ayak çabukluğuyla dikkat çekiyor. Bu özellikleri sayesinde Liverpool’un eski yıldızlarından Philippe Coutinho’yu andırıyor.

Jürgen Kloop’un, hakkında "Jones harika bir yetenek. Düzenli olarak bizimle oynaması çok uzun sürmeyecek. Bence ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Top hâkimiyeti ve oyun bilgisi yaşının çok üzerinde." açıklamalarını yaptığı İngiliz oyuncunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Philippe Coutinho, Liverpool, Everton, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:14 
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