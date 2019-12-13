Yeni Cuma lostrası modern bir görünüme kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Cuma lostrası modern bir görünüme kavuştu - Son Dakika

Yeni Cuma lostrası modern bir görünüme kavuştu

6 saat önce

Kocaeli İzmit'te Yeni Cuma Parkı'da yer alan ayakkabı boyacılarının kullandığı lostra İzmit Belediyesi tarafından yenilenerek hem ayakkabı boyacıları için hem de vatandaşlar için kullanışlı hale getirildi.

Yeni Cuma lostrası modern bir görünüme kavuştu, System.String[]

Kocaeli İzmit'te Yeni Cuma Parkı'da yer alan ayakkabı boyacılarının kullandığı lostra İzmit Belediyesi tarafından yenilenerek hem ayakkabı boyacıları için hem de vatandaşlar için kullanışlı hale getirildi.


İzmit Yeni Cuma Parkı'nın yanında yer alan ayakkabı boyacılarının kullandığı lostra özellikle kış şartlarında hem esnaf hem de vatandaş için sıkıntılar yaşatıyordu. İzmit Belediyesi tarafından tadilata alınan lostra modern bir görünüme kavuşturuldu. Hem görsellik hem de konfor bakımından son derece kullanışlı bir hale getirilen lostranın yeni halinden hem esnaf hem de vatandaş oldukça memnun kaldı.


Daha konforlu bir şekilde hizmet vermeye başlayan ayakkabı boyacıları, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu kış günlerinde burada vatandaşımıza hizmet vermek için oldukça zorlanıyorduk. Şimdi yeni haliyle birlikte yağmurdan, kardan ve soğuktan kurtulduk. Hem biz hem de müşterilerimiz lostra salonunun yeni halinden çok memnunuz" dediler. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 13 Aralık 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu Döner tartışması sürerken Canan Karatay'a suç duyurusunda bulunuldu Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti

Son Dakika Haberleri
20:42 Gaziantep'te "Baharat Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
20:42 Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
20:40 Kars'ın eski İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör hakkında müebbet istemi - Son Dakika
20:37 Ilgın hayvan pazarında "şap" karantinası - Son Dakika
20:33 Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:46:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Cuma lostrası modern bir görünüme kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]