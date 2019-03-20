Yeni cumhurbaşkanı: Her yere Nazarbayev'in ismi verilsin
5 dakika önce
2020 yılına kadar Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Tokayev, başkent Astana'nın adının Nursultan Nazarbayev olarak değiştirilmesini önerdi.
2020 yılına kadar Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Tokayev, başkent Astana'nın adının Nursultan Nazarbayev olarak değiştirilmesini önerdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:45
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