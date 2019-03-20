Son Dakika Haberleri: Yeni cumhurbaşkanı: Her yere Nazarbayev'in ismi verilsin

Yeni cumhurbaşkanı: Her yere Nazarbayev'in ismi verilsin

5 dakika önce

2020 yılına kadar Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Tokayev, başkent Astana'nın adının Nursultan Nazarbayev olarak değiştirilmesini önerdi.

Yeni cumhurbaşkanı: Her yere Nazarbayev'in ismi verilsin, System.String[]
2020 yılına kadar Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Tokayev, başkent Astana'nın adının Nursultan Nazarbayev olarak değiştirilmesini önerdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:45 

Ekonomi
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