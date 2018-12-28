Son Dakika Haberleri: Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek. Atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan kararnameye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek. Bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanacak.

Bu kadroya atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:43 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Politika
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