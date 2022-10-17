Hindistan'ın Enerji Şirketi, Karbon Emisyonlarını Azaltmak İçin Mitsubishi ile Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika
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Hindistan'ın Enerji Şirketi, Karbon Emisyonlarını Azaltmak İçin Mitsubishi ile Mutabakat Zaptı İmzaladı

17.10.2022 22:24
Hindistan'ın Enerji Şirketi, Karbon Emisyonlarını Azaltmak İçin Mitsubishi ile Mutabakat Zaptı İmzaladı

YENİ DELHİ, 17 Ekim (Xinhua) -- Hindistan Elektrik Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan'ın Ulusal Termal Elektrik Şirketi (NTPC), karbon emisyonlarını azaltma hedefiyle Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries ve ona bağlı Mitshubishi Power India Private...

YENİ DELHİ, 17 Ekim (Xinhua) -- Hindistan Elektrik Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan'ın Ulusal Termal Elektrik Şirketi (NTPC), karbon emisyonlarını azaltma hedefiyle Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries ve ona bağlı Mitshubishi Power India Private Limited Şirketi ile bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptı, Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletindeki NTPC Auraiya doğalgaz elektrik santralinde kurulu MHI-701D doğal gaz türbinlerinin doğal gazla harmanlanmış hidrojen ile birlikte yakılmasının fizibilitesini göstermenin yolunu açacak.

NTPC, kurulu kapasitesi 70,234 megavat olan Hindistan'ın en büyük entegre enerji şirketi.

Kombine çevrim modunda çalışan dört gaz türbinli Auraiya doğalgaz elektrik santralinin toplam kurulu gücü 663 megevat.

Açıklamada, "Karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmak, enerji yoğun tüm sektörlerde uyumlu ve geniş kapsamlı bir yol haritası gerektiriyor. Bu yol haritasının bir parçası olarak, gaz türbinlerinde hidrojenin birlikte yakılması, karbondioksit emisyonlarının azaltılmasında kilit bir rol oynayabilir" denildi.

Ayrıca Hindistan'daki en büyük elektrik üreticisi olan NTPC'nin Hindistan'ın enerji geçişinde ve karbon emisyonu taahhütlerini yerine getirmesinde önemli bir rol oynamayı planladığı da kaydedildi.

Açıklamada, "Bu girişimin bir parçası olarak NTPC, ulusal karbonsuzlaştırma ve hidrojen görevi hedeflerine uygun olarak, gelecekte hazır olmak için hidrojen kullanımının yanı sıra çeşitli yeni hidrojen üretim teknolojilerini araştırırken, gerekli kabiliyetleri ve teknik uzmanlığı geliştirmektedir" denildi.

Mutabakat zaptı kapsamında, her iki şirket de NTPC Auraiya gaz bazlı kombine çevrim santralinde hidrojenle birlikte yakılmasını başlatmak için temel eylemleri araştırmak ve belirlemek için işbirliği yapacak.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın Enerji Şirketi, Karbon Emisyonlarını Azaltmak İçin Mitsubishi ile Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika

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