Hindistan'da Kovid-19'un Yeni Omicron Alt Varyantları Tespit Edildi - Son Dakika
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Hindistan'da Kovid-19'un Yeni Omicron Alt Varyantları Tespit Edildi

18.10.2022 21:34
Hindistan'da Kovid-19'un Yeni Omicron Alt Varyantları Tespit Edildi

YENİ DELHİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın yerel medyasında Salı günü yayınlanan haberlere göre, Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka yükünde aşağı doğru bir spiral kaydederken, Güney Asya ülkesinde BF.7 ve BQ.1 olmak üzere Omicron'un iki yeni alt varyantı tespit edildi.

YENİ DELHİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın yerel medyasında Salı günü yayınlanan haberlere göre, Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka yükünde aşağı doğru bir spiral kaydederken, Güney Asya ülkesinde BF.7 ve BQ.1 olmak üzere Omicron'un iki yeni alt varyantı tespit edildi.

Bir haberde, "Maharaştra eyaleti Pazartesi günü, ülkede ilk kez, Pune kentindeki bir hastadan alınan örneklerde Omicron'un BA.2.3.20 ve BQ.1 olmak üzere diğer alt varyantlarından vakalar bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

BQ.1, BA.5'in neslinden geliyor. BF.7 alt varyantı 14 Ekim'de Gujarat Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından tespit edildi.

Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletinde, Kovid-19 virüsünün Omicron varyantının bir başka alt varyantı olan XBB de bildirildi. Alt varyant, daha önce ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde tespit edilmişti.

İki Omicron alt varyantı olan BJ.1 ve BA.2.75 arasında genetik maddelerin kombinasyonundan oluşan bir nesil olan XBB, hızlı yayılan bir varyant.

Sağlık uzmanları, eyalette önümüzdeki kış mevsiminde, özellikle festival ortamda bir artış öngörüyor. Maharaştra'nın sağlık departmanı ve uzmanları, insanlardan grip benzeri semptomları ihmal etmemelerini ve bir an önce tıbbi yardım almalarını istedi.

Bu arada, Kerala eyalet hükümeti, Pazartesi günü dünyanın diğer bölgelerinden bildirilen Kovid-19, XBB ve XBB1'in yeni genetik varyasyonlarının dikkate alınarak önleyici tedbirlerin yoğunlaştırıldığını açıkladı.

Hindistan, Salı günü son 24 saat itibariyle 1.542 yeni Kovid-19 vakası bildirirken bu, son altı ayın en düşük günlük vaka sayısı oldu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Kovid-19'un Yeni Omicron Alt Varyantları Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Kovid-19'un Yeni Omicron Alt Varyantları Tespit Edildi - Son Dakika
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