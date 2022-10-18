Interpol Genel Sekreteri: 2025 Yılına Kadar Siber Suçların Küresel Maliyeti 10,5 Trilyon Dolara Ulaşabilir - Son Dakika
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Interpol Genel Sekreteri: 2025 Yılına Kadar Siber Suçların Küresel Maliyeti 10,5 Trilyon Dolara Ulaşabilir

18.10.2022 14:45
Interpol Genel Sekreteri: 2025 Yılına Kadar Siber Suçların Küresel Maliyeti 10,5 Trilyon Dolara Ulaşabilir

YENİ DELHİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Interpol Genel Sekreteri Jurgen Stock, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, siber suç ve çevrimiçi çocuk istismarı vakalarının büyük bölümünün bildirilmediğini ve siber suçların küresel maliyetinin 2025 yılına kadar 10,5 trilyon...

YENİ DELHİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Interpol Genel Sekreteri Jurgen Stock, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, siber suç ve çevrimiçi çocuk istismarı vakalarının büyük bölümünün bildirilmediğini ve siber suçların küresel maliyetinin 2025 yılına kadar 10,5 trilyon ABD dolarına ulaşabileceğini söyledi.

Interpol'ün Yeni Delhi'de Salı günü başlayan 90. Genel Kurulu öncesinde medyaya hitap eden Stock, organize suç şebekelerinin milyarlarca dolar kazandığını, küresel yasadışı para akışlarının yüzde birinden azının durdurulup geri kazanıldığı gerçeğinin herkes için daha büyük bir endişe kaynağı olması gerektiğini söyledi.

Interpol'ün dört günlük etkinliğine, bakanlar, polis şefleri, ulusal merkezi büro şefleri ve üst düzey polis memurları dahil olmak üzere 195 Interpol üyesinden oluşan delegasyonlar katılıyor.

Interpol'ün en üst yönetim organı olan Genel Kurul, uluslararası kuruluşun işleyişine ilişkin kilit önemde kararlar almak üzere yılda bir kez toplanıyor.

Genel sekreter ayrıca Interpol'ün küresel ödeme durdurma mekanizması olan Kara Para Aklamayla Mücadele Acil Müdahale Protokolü'nü hazırladıklarını ve bunun yalnızca son 10 ayda üyelerin, siber dolandırıcılığa ilişkin cezai kovuşturmalarda 60 milyon ABD dolarından fazla tutarı geri kazanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Stock, "Küresel Suç Eğilim Raporumuz ayrıca, çevrimiçi çocuk cinsel sömürüsü ve istismarında muazzam artış yaşandığını ve sayıların artmasının beklendiğinin altını çizdi. Siber suçların ve çevrimiçi çocuk istismarının, genellikle mağdurların utanç duyması, dolandırıcılık vakalarında ise çekincede kalması nedeniyle önemli ölçüde eksik bildirildiğini biliyoruz. Bu da gördüğümüz rakamların buzdağının sadece görünen kısmı olduğu anlamına geliyor" dedi.

Interpol Genel Sekreteri, "Dünyanın dört bir yanında polis, verilerle boğulmuş durumda, çoğu zaman davaların yoğunluğuyla başa çıkma kapasitesine sahip değil ve burada Interpol, ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için benzersiz bir konuma sahip" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Interpol Genel Sekreteri: 2025 Yılına Kadar Siber Suçların Küresel Maliyeti 10,5 Trilyon Dolara Ulaşabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Interpol Genel Sekreteri: 2025 Yılına Kadar Siber Suçların Küresel Maliyeti 10,5 Trilyon Dolara Ulaşabilir - Son Dakika
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