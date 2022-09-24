Hindistan Hükümeti Kanada'daki Vatandaşlarını Nefret Suçlarına ve Hindistan Karşıtı Eylemlere Dair Uyardı

YENİ DELHİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Hindistan hükümeti Cuma günü yayınladığı uyarıda, Kanada'da bulunan ve oraya giden vatandaşlarına dikkatli olmaları ve "nefret suçları ile Hindistan karşıtı eylemlerdeki keskin artışa" karşı tetikte bulunmaları çağrısında bulundu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan uyarıda Kanada'daki nefret suçu olayları, mezhepçi şiddet ve Hindistan karşıtı eylemlerin devam ettiği kaydedildi. Bakanlık, artan suç vakaları göz önüne alındığında, Kanada'daki Hindistan vatandaşları ile öğrencilere ve seyahat ya da eğitim için Kanada'ya gidenlere gereken dikkati göstermelerinin ve tetikte olmalarının tavsiye edildiğini belirtti.