Hindistan Hükümeti Kanada'daki Vatandaşlarını Nefret Suçlarına ve Hindistan Karşıtı Eylemlere Dair Uyardı - Son Dakika
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Hindistan Hükümeti Kanada'daki Vatandaşlarını Nefret Suçlarına ve Hindistan Karşıtı Eylemlere Dair Uyardı

24.09.2022 01:16
Hindistan Hükümeti Kanada'daki Vatandaşlarını Nefret Suçlarına ve Hindistan Karşıtı Eylemlere Dair Uyardı

YENİ DELHİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Hindistan hükümeti Cuma günü yayınladığı uyarıda, Kanada'da bulunan ve oraya giden vatandaşlarına dikkatli olmaları ve "nefret suçları ile Hindistan karşıtı eylemlerdeki keskin artışa" karşı tetikte bulunmaları çağrısında bulundu.

YENİ DELHİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Hindistan hükümeti Cuma günü yayınladığı uyarıda, Kanada'da bulunan ve oraya giden vatandaşlarına dikkatli olmaları ve "nefret suçları ile Hindistan karşıtı eylemlerdeki keskin artışa" karşı tetikte bulunmaları çağrısında bulundu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan uyarıda Kanada'daki nefret suçu olayları, mezhepçi şiddet ve Hindistan karşıtı eylemlerin devam ettiği kaydedildi. Bakanlık, artan suç vakaları göz önüne alındığında, Kanada'daki Hindistan vatandaşları ile öğrencilere ve seyahat ya da eğitim için Kanada'ya gidenlere gereken dikkati göstermelerinin ve tetikte olmalarının tavsiye edildiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Kanada, Eylül, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan Hükümeti Kanada'daki Vatandaşlarını Nefret Suçlarına ve Hindistan Karşıtı Eylemlere Dair Uyardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan Hükümeti Kanada'daki Vatandaşlarını Nefret Suçlarına ve Hindistan Karşıtı Eylemlere Dair Uyardı - Son Dakika
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