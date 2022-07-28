Hindistan'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi

28.07.2022 15:09
Hindistan'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi

YENİ DELHİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte içki içen 42 kişinin öldüğü ve yaklaşık 100 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi.

YENİ DELHİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde sahte içki içen 42 kişinin öldüğü ve yaklaşık 100 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü bildirildi. Polis, sahte içki satışı ve ölümlerle ilgili olarak 15 kişiyi tutukladı. Üst düzey polis yetkilisi Narsimha Komar, Çarşamba akşamı düzenlediği basın toplantısında, "Ölü sayısı Ahmedabad kırsalında 10 ve Botad'da 32 olmak üzere 42'ye yükseldi. 97 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı" dedi. Komar, "Davaya üç FIR (ilk bilgi raporları) sunuldu ve suçluların elebaşısı da dahil olmak üzere 15 kişiyi tutukladık" dedi. Yerel hükümet bakanları, sahte içki mağdurlarına "gizlendikleri" yerden çıkmaları ve "korkmadan tedavi görmeleri" çağrısında bulundu.

Yerel hükümetin bir bakanı Jitu Vaghani medyaya verdiği demeçte, "Zehirli içkiyi içenler sağlık ve polis yetkilileri tarafından yürütülen takip sonucu bulunuyor ve (hastanelere) götürülüyor" dedi. Sahte içki trajedisini araştıran polis kaynaklarından alıntı yapan yerel medya, olaydaki gerçek ölü sayısının kayıtlardaki rakamlardan çok daha fazla olacağını bildirdi. Yerel bir televizyon kanalı India Today, "Polis kaynaklarına göre, birçok insan öldü ve son dualarını yapan aileler bunların doğal ölüm olduğunu düşündüler" dedi. Yetkililer, hastanelere kaldırılan bazı hastaların durumunun kritik olduğunu ve ölü sayısının daha da artacağını belirtti. Yerel hükümet olayla ilgili soruşturma açılması emrini verdi ve polise eyaletteki tüm yasadışı uyuşturucu madde satıcılarına karşı sert önlem alma talimatı verdi. Polisin yürüttüğü soruşturmada, kaçakçıların endüstriyel solvent metil alkolü suyla karıştırdığı ve bunu plastik kaplarda ev yapımı içki olarak sattıkları ortaya çıktı. Gujarat eyaletinde, 1960'tan beri alkol satışı ve tüketimi tamamen yasaklanmış durumda. Halkın genellikle ucuz ev yapımı kaçak içki içtiği Hindistan'da birçok insan sahte içki nedeniyle hayatını kaybediyor.

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Kaynak: Xinhua

Gujarat, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi - Son Dakika
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