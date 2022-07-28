Hindistan'ın Özel Havayolu Şirketi Spicejet'in Uçuşları Güvenlik Sorunları Yüzünden Yüzde 50 Düşürüldü - Son Dakika
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Hindistan'ın Özel Havayolu Şirketi Spicejet'in Uçuşları Güvenlik Sorunları Yüzünden Yüzde 50 Düşürüldü

28.07.2022 23:30
Hindistan'ın Özel Havayolu Şirketi Spicejet'in Uçuşları Güvenlik Sorunları Yüzünden Yüzde 50 Düşürüldü

YENİ DELHİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan sivil havacılık düzenleyici kuruluşu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) Çarşamba günü, güvenliğe ilişkin bazı anormalliklerin bulunmasının ardından özel havayolu şirketi SpiceJet'in uçuşlarını, şirketin programlı kalkışlarının yüzde 50'siyle sınırladı.

YENİ DELHİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan sivil havacılık düzenleyici kuruluşu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) Çarşamba günü, güvenliğe ilişkin bazı anormalliklerin bulunmasının ardından özel havayolu şirketi SpiceJet'in uçuşlarını, şirketin programlı kalkışlarının yüzde 50'siyle sınırladı. DGCA'ya göre sınırlama sekiz hafta yürürlükte kalacak. Geçtiğimiz haftalarda şirketin uçuşlarında acil inişe neden olan çok sayıda teknik aksaklığın bildirilmesinin ardından şirketin uçaklarında yerinde kontrol ve incelemeler gerçekleştirildi. Benzer teknik aksaklıklar Hindistan'ın başka havayolu şirketlerine ait uçaklarda da bildirildi.

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Kaynak: Xinhua

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, SpiceJet, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Özel Havayolu Şirketi Spicejet'in Uçuşları Güvenlik Sorunları Yüzünden Yüzde 50 Düşürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'ın Özel Havayolu Şirketi Spicejet'in Uçuşları Güvenlik Sorunları Yüzünden Yüzde 50 Düşürüldü - Son Dakika
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