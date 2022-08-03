Hindistan'da 110'dan Fazla Kadın İşçi Gaz Sızıntısı Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

YENİ DELHİ, 3 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde yerel bir yetkilinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre bir hazır giyim fabrikasında çalışan 110'dan fazla kadın işçinin fabrika binasına ne olduğu anlaşılamayan zehirli gaz sızmasının ardından hastalandığı belirtildi.

Salı akşamı Andhra Pradeş'in Anakapalli semtinde gaz kaçağı meydana gelmesinin ardından hastaneye kaldırılan tüm kadınların sağlık durumunda iyileşme olduğu görüldü. Bölgenin bir halkla ilişkiler yetkilisi telefonda yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 112 kadın dün akşam yerel hastanelere kaldırıldı ve şu anda durumları iyi. Sızıntıdan etkilenenler mide bulantısı, baş ağrısı, öksürük ve boğulma şikayeti ile başvurdu. Bazıları hamile ve fabrikada bayıldı" dedi. Hindistanlı yetkili, "Gaz sızıntısının kaynağı henüz bilinmiyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma talimatı verildi. Benzer bir olay, Haziran ayı başlarında bölgedeki başka bir hazır giyim fabrikasında da meydana gelmişti. Hazır giyim firmasından yapılan açıklamada, "Bazı işçiler hoş olmayan bir kokudan şikayet ederek ihtiyati tedbir olarak yakındaki hastanelere götürüldü. Şu anda hepsinin durumu stabil" denildi.