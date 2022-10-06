YENİ DELHİ, 6 Ekim (Xinhua) -- Bir Hindu festivali olan Dussehra'da iyinin kötüye karşı kazandığı zafer kutlanıyor. "Sindoor Khela" töreni sırasında kadınlar birbirlerinin yüzünü Sindoor adı verilen ve kadınların evli olduğunu gösteren vermilyon tozuyla boyuyor.

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Kaynak: Xinhua

6 Ekim, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı - Son Dakika

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