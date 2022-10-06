Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı - Son Dakika
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Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı

06.10.2022 10:52
Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı

YENİ DELHİ, 6 Ekim (Xinhua) -- Bir Hindu festivali olan Dussehra'da iyinin kötüye karşı kazandığı zafer kutlanıyor.

YENİ DELHİ, 6 Ekim (Xinhua) -- Bir Hindu festivali olan Dussehra'da iyinin kötüye karşı kazandığı zafer kutlanıyor. "Sindoor Khela" töreni sırasında kadınlar birbirlerinin yüzünü Sindoor adı verilen ve kadınların evli olduğunu gösteren vermilyon tozuyla boyuyor.

Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı

Hindistan'ın Agartala kentinde Dussehra festivali vesilesiyle düzenlenen "Sindoor Khela" töreni sırasında Hindu kadınlar birbirlerinin yüzünü Sindoor adı verilen ve süren kadınların evli olduğunu gösteren vermilyon tozuyla boyuyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı

Hindistan'ın Agartala kentinde Dussehra festivali vesilesiyle düzenlenen "Sindoor Khela" töreni sırasında Hindu kadınlar birbirlerinin yüzünü Sindoor adı verilen, süren kadınların evli olduğunu gösteren vermilyon tozuyla boyuyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı

Hindistan'ın Agartala kentinde Dussehra festivali vesilesiyle düzenlenen "Sindoor Khela" töreni sırasında Hindu kadınlar birbirlerinin yüzünü Sindoor adı verilen, süren kadınların evli olduğunu gösteren vermilyon tozuyla boyuyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı

Hindistan'ın Delhi kentinde Hindu festivali Dussehra sırasında birbirlerinin yüzüne vermilyon tozu süren Hindu kadınlar, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Partha Sarkar/Xinhua)

Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı

Hindistan'ın Delhi kentinde Hindu festivali Dussehra sırasında birbirlerinin yüzüne vermilyon tozu süren Hindu kadınlar, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Partha Sarkar/Xinhua)

Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı

Hindistan'ın Agartala kentinde Dussehra festivali vesilesiyle düzenlenen "Sindoor Khela" töreni sırasında Hindu kadınlar birbirlerinin yüzünü Sindoor adı verilen, süren kadınların evli olduğunu gösteren vermilyon tozuyla boyuyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı

Hindistan'ın Delhi kentinde Hindu festivali Dussehra sırasında birbirlerinin yüzüne vermilyon tozu süren Hindu kadınlar, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Partha Sarkar/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

6 Ekim, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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