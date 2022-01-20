Havalimanı binası
Havalimanına gelen yolcular
Air India uçağı
Terminale girmek için sırada bekleyenler
Uçuş bilgi panosu
Havalimanından detaylar YENİ DELHİ - ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin CEO'larının 5G teknolojisine geçilmesi halinde karşılaşılabilecek riskler hakkında uyarıda bulunmasının ardından Hindistan'a ait Air India havayolu şirketi ABD uçuşlarını askıya aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › YENİ DELHİ - Air India havayolu şirketi 5G belirsizliği nedeniyle ABD uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika