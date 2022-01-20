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YENİ DELHİ - Air India havayolu şirketi 5G belirsizliği nedeniyle ABD uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika

YENİ DELHİ - Air India havayolu şirketi 5G belirsizliği nedeniyle ABD uçuşlarını askıya aldı

20.01.2022 14:16

Havalimanı binası Havalimanına gelen yolcular Air India uçağı Terminale girmek için sırada bekleyenler Uçuş bilgi panosu Havalimanından detaylar YENİ DELHİ - ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin CEO'larının 5G teknolojisine geçilmesi halinde karşılaşılabilecek riskler hakkında...

Havalimanı binası

Havalimanına gelen yolcular

Air India uçağı

Terminale girmek için sırada bekleyenler

Uçuş bilgi panosu

Havalimanından detaylar YENİ DELHİ - ABD'nin önde gelen havayolu şirketlerinin CEO'larının 5G teknolojisine geçilmesi halinde karşılaşılabilecek riskler hakkında uyarıda bulunmasının ardından Hindistan'a ait Air India havayolu şirketi ABD uçuşlarını askıya aldı.

YENİ DELHİ - Air India havayolu şirketi 5G belirsizliği nedeniyle ABD uçuşlarını askıya aldı
YENİ DELHİ - Air India havayolu şirketi 5G belirsizliği nedeniyle ABD uçuşlarını askıya aldı
YENİ DELHİ - Air India havayolu şirketi 5G belirsizliği nedeniyle ABD uçuşlarını askıya aldı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, India, CEO, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YENİ DELHİ - Air India havayolu şirketi 5G belirsizliği nedeniyle ABD uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: YENİ DELHİ - Air India havayolu şirketi 5G belirsizliği nedeniyle ABD uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika
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