Son Dakika Haberleri: Yeni Delhi'de bazı okullarda hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
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Yeni Delhi'de bazı okullarda hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

6 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bazı okullar, hava kirliliğinin yüksek düzeylere çıkması sebebiyle ilkokul öğrencileri için 18 Kasım'a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yeni Delhi'de bazı okullarda hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bazı okullar, hava kirliliğinin yüksek düzeylere çıkması sebebiyle ilkokul öğrencileri için 18 Kasım'a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hint basınındaki haberlere göre, başkentteki bazı okullar, gelecek birkaç gün boyunca hava kirliliğinin artacağı yönündeki uyarıları göz önünde bulundurarak önlem aldı.

Başkentteki Sanskiriti Okulu, anaokulu, ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencileri için eğitime 18 Kasım'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Şehirdeki diğer okulların yetkilileri, ilkokul öğrencileri için bu şekilde bir önlem alabileceklerini belirtirken, bazı okul yöneticileri hükümetin kararını bekleyecek.

Eğitim direktörlüğündeki yetkililer, konuyla ilgili açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ve ihtiyati tedbir olarak öğrencilere maske dağıtıldığını açıkladı.

Hava kirliliği "tehlikeli" kategoride

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kirliliğin önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, "Tüm eyaletleri, anız yakma sorununu çözmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehirdeki hava kalitesi indeksi birçok bölgede 400'ün üzerinde seyrederken, hava kirliliği "tehlikeli" kategoride kalmaya devam etti.

Gelecek birkaç gün boyunca başkentteki hava kalitesinin daha da kötüleşmesi öngörülüyor.

Hava kalitesinin tehlikeli seviyede olması sebebiyle 1-5 Kasım'da başkentte eğitime ara verilmiş, özel ve devlet okullarındaki öğrencilere maske dağıtılmıştı.

Haryana ve Pencap eyaletlerinde yakılan anızlara, Işık Bayramı Diwali Festivali sırasında yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşleri eklenince, Yeni Delhi'deki hava kalitesi çok düşük seviyeye inmişti.

Yeni Delhi, Delhi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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