Son Dakika Haberleri: Yeni Delhi'de hava kirliliği "tehlikeli" seviyede
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Yeni Delhi'de hava kirliliği "tehlikeli" seviyede

8 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği yeniden "tehlikeli" seviyeye yükseldi.

Yeni Delhi'de hava kirliliği

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği yeniden "tehlikeli" seviyeye yükseldi.

Hint basınındaki haberlere göre, başkentteki 37 hava kalitesi izleme istasyonunun tamamına yakını hava kalitesi indeksini 400'ün üzerinde gösterdi.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, Twitter'dan yaptığı açıklamada, anızların tekrar yakılması sebebiyle hava kirliliğinin arttığını belirtti.

Yeni Delhi'nin bazı bölgelerinde hava kalitesi indeksi 800'ün üzerine çıkarken, Noida, Greater Noida, Gaziabad, Gurgaon ve Faridabad gibi yerlerde kirlilik "tehlikeli" seviyeye geldi.

Havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM (Partikül Madde) 2,5 oranı Indira Gandi Havaalanı ve Lodhi yolunda 400'ün üzerine çıktı.

Yeni Delhi yönetimi, halka açık hava etkinliği yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Başkentteki hava kalitesinin yarın daha da kötüleşmesi öngörülüyor.

Eğitime ara verilmişti

Hava kalitesinin tehlikeli seviyede olması sebebiyle 1-5 Kasım arası başkentte eğitime ara verilmiş, özel ve devlet okullarındaki öğrencilere maske dağıtılmıştı.

Haryana ve Pencap eyaletlerinde yakılan anızlara, Işık Bayramı Diwali Festivali sırasında yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşleri eklenince, Yeni Delhi'deki hava kalitesi çok düşük seviyeye inmişti.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir arasında Hindistan da bulunuyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Delhi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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