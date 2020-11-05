Yeni Delhi'de hava kirliliği "üst sınır"ın 14 kat üzerine çıktı - Son Dakika

Yeni Delhi'de hava kirliliği "üst sınır"ın 14 kat üzerine çıktı

05.11.2020 20:55
Yeni Delhi'de hava kirliliği

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan ağır hava kirliliği nedeniyle zararlı partikül hava endeksinin (PM2,5), Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için "üst sınır" olarak kabul ettiği eşik değerin 14 kat üzerine çıktığı bildirildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan ağır hava kirliliği nedeniyle zararlı partikül hava endeksinin (PM2,5), Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için "üst sınır" olarak kabul ettiği eşik değerin 14 kat üzerine çıktığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlerde, Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemi (SAFAR) tarafından Yeni Delhi'de bugün yapılan ölçümlerde PM2,5 seviyesinin yılın en yüksek seviyesine çıkarak 370 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

PM2,5 seviyesinin insan sağlığı için üst sınır olarak kabul edilen seviyenin 14 katına çıktığı başkentte 416 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanırken son zamanlarda solunum bağlantılı hastalıklarda ciddi bir artış gözlemlendiği kaydedildi.

Delhi Ulusal Başkent Bölgesi Başbakanı Arvind Kejriwal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şu anda Delhi'de koronavirüs ve kirlilik büyük bir hasara neden oluyor." ifadesini kullandı.

Yeni Delhi'de ekim ve kasım aylarında tarım faaliyetleri sırasında anız yakılması nedeniyle hava kirliliği seviyesinde artış görülürken, SAFAR bu yıl 4 bin 135 anız yakımı tespit edildiğini duyurdu.

Solunum yoluyla ciğerlere yerleşen havadaki zararlı parçacıklar kana karışarak solunum yolları iltihabı, kanda pıhtılaşma ve kalp rahatsızlıklarına yol açarken astım ve KOAH gibi solunum hastalıkları olan yaşlılar için ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Ülkede, hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl bir milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Hava kirliliğinin rekor seviyelere ulaştığı başkentte Kasım 2019'da kirlilik nedeniyle eğitime ara verilmiş, hava yolu ulaşımı da olumsuz etkilenmişti.

Yeni Delhi'de 416 bin 653 fazla kişide Kovid-19'a rastlanırken salgına bağlı 6 bin 769 ölüm gerçekleşti.

Hava Kirliliği, Yeni Delhi, Hindistan, Delhi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Delhi'de hava kirliliği 'üst sınır'ın 14 kat üzerine çıktı - Son Dakika


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