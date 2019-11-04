Yeni Delhi'de hava kirliliğine plaka önlemi

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin artması nedeniyle özel araçların iki hafta boyunca bir gün tek bir gün çift plaka esasına göre trafiğe çıkmasına izin verileceği bildirildi.

Hava kirliliği nedeniyle alınan karara göre, plaka numarası tek sayıyla biten özel araçlar tek sayılı günlerde, çift sayıyla bitenler de çift sayılı günlerde trafiğe çıkamayacak.

İki hafta sürmesi planlanan yeni uygulama çerçevesinde Yeni Delhi'de her gün kayıtlı yaklaşık 1,2 milyon aracın trafiğe çıkmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

BBC'nin haberinin göre de tek çift plaka uygulamasını ihlal eden sürücülere yaklaşık 320 lira ceza kesilecek. Plaka uygulamasından acil durum araçları, iki tekerli araçlar ve yalnız başına araç kullanan kadın sürücüler muaf tutulacak.

Yeni Delhili yetkililer, plaka uygulaması süresince ek otobüs ve metro seferlerinin yapılacağını açıkladı.

Yeni Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin "gaz odasına" döndüğünü ifade etti.

Hava kirliliği seviyesi "tehlikeli"

Başkentteki 37 hava kalitesi izleme istasyonunun tamamı hava kalitesi indeksini 400'ün üzerinde göstermiş, bazı bölgelerde bu seviye 700'ün üzerine çıkarak tehlikeli seviyeye gelmişti. Kejriwal da başkentteki hava kalitesinin son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğuna dikkati çekmişti.

Yeni Delhi'de cuma günü hava kalitesi acil durum seviyesine düşmüş, kentteki öğrencilere maske dağıtılmıştı.

Haryana ve Pencap eyaletlerinde yakılan anızlara, Işık Bayramı Diwali Festivali sırasında yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşleri eklenince, Yeni Delhi'deki hava kalitesi çok düşük seviyeye inmişti.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan'da bulunuyor.