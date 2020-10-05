Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlatıldı

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele amacıyla kampanya hazırlandı.

Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlatıldı, System.String[]

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele amacıyla kampanya hazırlandı.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, başkentte kentin zehirli sisle kaplı olduğu kış ayları öncesinde hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Kejriwal, bu kapsamda tarımsal faaliyetler için yakılan anızların oluşturduğu kirlilikle birlikte kenti etkisi altına alan zehirli puslarla da mücadele edeceklerini belirtti.

Hava kirliliğiyle mücadele kampanyası kapsamında mobil uygulama hizmetinin devreye sokulacağını vurgulayan Kejriwal, halkın da bu yolla şikayet bildirimi yaparak bu girişime destek olabileceğini kaydetti.

Kejriwal, hava kirliliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını açısından ciddi tehditler oluşturabildiğine dikkati çekti.

Uzmanlar, Yeni Delhi'deki yüksek hava kirliliği seviyelerinin halkı kovid-19'a karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulundu.

Ülkede, hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl bir milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Hava kirliliğinin rekor seviyelere ulaştığı başkentte Kasım 2019'da kirlilik nedeniyle eğitime ara verilmiş, hava yolu ulaşımı da olumsuz etkilenmişti.

Yeni Delhi'de 285 bin 103 kişide Kovid-19'a rastlanırken salgına bağlı 5 bin 510 ölüm gerçekleşti.

Yeni Delhi, Hindistan, Delhi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele kampanyası başlatıldı - Son Dakika

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