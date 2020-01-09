Yeni Delhi'de üniversiteye düzenlenen saldırı protesto edildi - Son Dakika
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Yeni Delhi'de üniversiteye düzenlenen saldırı protesto edildi

6 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, hafta sonu bir üniversitede maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıyı protesto için gösteri yapıldı.

Yeni Delhi'de üniversiteye düzenlenen saldırı protesto edildi, System.String[]

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, hafta sonu bir üniversitede maskeli kişiler tarafından düzenlenen taşlı sopalı saldırıyı protesto için gösteri yapıldı.

Hint basınındaki haberlere göre, başkentte aralarında öğrenci, akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum üyelerinin bulunduğu yüzlerce kişi hafta sonu Jawaharlal Nehru Üniversitesi kampüsüne girerek 35 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı protesto için yürüyüş gerçekleştirdi.

Yeni Delhi'nin Mandi House bölgesinden yürüyüşe başlayan grup, attıkları sloganlarda saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasını ve rektör yardımcısının istifasını talep etti.

Göstericiler, ellerinde "öğrencilere karşı şiddeti durdurun, rektör yardımcısını görevden alın" şeklinde dövizler taşıdı.

Yürüyüşe katılan Hindistan Komünist Partisi (Marksist) lideri Sitaram Yechury, yaptığı açıklamada, "Üç saat boyunca, maskeli kişiler üniversite öğrencilerini darbetti." dedi.

Üniversitenin rektör yardımcısının bilgisi olmadan böyle bir saldırının gerçekleşemeyeceğini savunan Yechury, "Rektör yardımcısının gitmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Maskeli saldırı

Pazar akşam, başkentteki Jawaharlal Nehru Üniversitesinde (JNU) ellerinde sopa ve taş bulunan yüzleri maskeli bir grup, henüz belirlenemeyen nedenle öğrenci ve akademisyenlere saldırmıştı.

Grubun, kampüsteki saldırısında aralarında öğrenci ve akademisyenlerin bulunduğu 35 kişi yaralanmıştı.

Üniversitenin öğrenci birliği, saldırının arkasında iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) öğrenci kanadı Tüm Hindistan Öğrenci Konseyinin (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad - ABVP) olduğunu iddia etmişti.

Saldırıdan sonra Mumbai (Bombay), Pune, Aligarh, Kalküta ve Haydarabad gibi şehirlerde gösteri düzenlenmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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